لـ أحمد وعمر الفيشاوي .. آخر وصايا سمية الألفي قبل وفاتها

علق عمر فاروق الفيشاوي على ما حدث من بعض المصورين خلال عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، وقال إن هناك تطفل من بعض الأشخاص، وأنهم يتدخلون في خصوصية الآخرين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة آخيرة، أن موضوع الترندات في الفترة الأخيرة أصبح مرتفع وأن كل شخص يريد عمل تريند.



وتحدث عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته قائلا:" ماما الله يرحمها فنانة جميلة، وكانت دائمًا تحرص على ترك بصمة نفتخر بها، وأن قلبها أبيض، وقدمت لهم هو وشقيقه أحمد الكثير".

وأوضح أن والدته قامت بتربيتهم على احترام الجميع، وعدم التدخل في خصوصية أحد، وأنها كانت المرجع لأي مشكلة.

ولفت إلى أن آخر وصايا الفنانة سمية الألفي:" والدتي كانت دائمًا بتوصيني أنا وأحمد على بعض، وتقولنا خلوا بالكم من بعض، وطول الوقت تقول لنا خلي بالكم من بعض، وأن مفيش حاجة تبعدكم عن بعض".

وأوضح أن الفترة الأخيرة كانت متعايشة مع المرض ومبسوطة جدًا وكانت جنبها، وعلى طول بتشكر ربنا وكانت بتقول أنا راضية بكل حاجة وأن الدنيا جميلة، وأن الراحلة كانت قوية على الرغم من المرض.