حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيب القبائل الجزائري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية موسعة شملت 20 لجنة انتخابية بمدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية في أحياء أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة جاهزية المقار قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، وذلك في إطار المتابعة اليومية لحالة اللجان ورفع مستوى الاستعداد داخل جميع المقرات الانتخابية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الفصول والقاعات المخصصة كلجان انتخابية، وراجع تجهيزات اللجان من الإضاءة والتهوية، وتجهيزات المناضد وصناديق الاقتراع، وخطوط التليفون الأرضي، والمولدات الكهربائية، إلى جانب التأكد من جاهزية دورات المياه واستكمال أعمال الصيانة والنظافة داخل المدارس والمعاهد. 

كما وجه برفع أي ملاحظات فورية داخل اللجان؛ لضمان جاهزيتها الكاملة قبل موعد التصويت.

وفي محيط المدارس والمعاهد، تابع المحافظ أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتهذيب الأشجار، ومراجعة الإنارة في الشوارع المؤدية للجان، وتمهيد المداخل لتسهيل حركة كبار السن وذوي الهمم، مع توفير كراسي متحركة ومظلات ومناطق انتظار مهيأة لخدمة الناخبين.
 

تجهيز لجان التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب

وخلال الجولة، وجّه اللواء أشرف الجندي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة كل أشكال الدعاية الانتخابية من لافتات وملصقات ومواد دعائية في جميع أنحاء المحافظة، مشددًا على ضرورة التنسيق المباشر مع المترشحين لانتخابات مجلس النواب، تنفيذًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة لأسس الدعاية الانتخابية.

كما تابع المحافظ خطة التعامل مع أي تغيرات في الأحوال الجوية أثناء يومي التصويت، موجّهًا بتطهير وتسليك بالوعات الأمطار، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ، ومراجعة أعمدة الإنارة والوصلات الكهربائية، إلى جانب رفع جاهزية المستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بجوار المقار الانتخابية وربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على استمرار المرور الميداني على باقي اللجان بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أن الغربية تستقبل 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا داخل 642 لجنة انتخابية موزعة على 613 مقرًا، وأن المحافظة تعمل على توفير بيئة انتخابية منظمة وآمنة تليق بأهالي الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم المواقع الانتخابات اللجان التصويت

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

