اليوم.. غزل المحلة يواجه المقاولون العرب وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس رابطة الأندية وكأس مصر.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الجهاز الفني بقيادة الكابتن علاء عبد العال، والذي يهدف إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، والاطمئنان على حالة العناصر العائدة من الإصابة، إضافة إلى منح الفرصة لعدد من لاعبي قطاع الناشئين للمشاركة واكتساب الخبرات قبل الاستحقاقات المقبلة.

استعدادات غزل المحلة لمواجهة المقاولون

ويواصل الفريق تدريباته بشكل مكثف خلال الفترة الحالية لضمان الوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق المباريات الرسمية.