الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يواجه بلدية المحلة في دور الـ32 من كأس مصر

إسراء أشرف

أسفرت قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر التي أقيمت ظهر اليوم، السبت، عن وقوع الزمالك في مواجهة بلدية المحلة.

وشهدت قرعة كأس مصر للموسم الحالي وجود 21 فريقًا من الدوري الممتاز، أبرزهم: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، زد، مودرن سبورت، المصري، سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، إنبي، بتروجيت، حرس الحدود، غزل المحلة، سموحة، فاركو، الجونة، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

كما تأهل من الدور التمهيدي الرابع كل من: مسار، وي، إلى جي، تليفونات بني سويف، دكرنس، أبو قير للأسمدة، السكة الحديد، بلدية المحلة، بترول أسيوط، بور فؤاد، والقناة.

ويأمل الزمالك في تقديم مستويات قوية محليًّا وقاريًّا خلال الفترة المقبلة، مستندًا إلى تتويجه الأخير بلقب الكأس.

ويسعى الزمالك ضد بلدية المحلة لمواصلة رحلة الدفاع عن لقبه بعدما توجج بالنسخة الأخيرة من البطولة عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح في النهائي.

وفي سياق آخر، يواصل الزمالك استعداداته لانطلاقة مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي فريق زيسكو الزامبي في التاسعة مساء الأحد 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

