من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، بالحبس سنة مع الشغل، للاعب رمضان صبحى، والمتهم الثانى الذى أدى الامتحان بدلا منه، وبراءة المتهم الثالث والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.

عقدت الجلسة بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، وأحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على بحضور عدد من اللاعبين بينهم شريف اكرامي وعلي جبر. 

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وهم: "يوسف. م"، 22 سنة، عامل بمقهى، و"محمد. إ"، 37 سنة، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، و"رمضان. ص"، 28 سنة، لاعب كرة قدم، و"طارق. م"، 45 سنة، مالك مقهى، لقيامهم، حسب أمر الإحالة، بالاشتراك في تزوير محررات رسمية شملت كراسات إجابات امتحانات وكشوف حضور وانصراف لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة بشعبة الدراسات السياحية، والمنسوب صدورها إلى معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق.

وأوضحت النيابة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على إثبات وقائع غير صحيحة، تمثلت في الادعاء بحضور وأداء المتهم الثالث (رمضان صبحي) الامتحانات، على خلاف الحقيقة، من خلال توقيعات منسوبة إليه زورًا، وإمداد القائمين بالتزوير بالبيانات اللازمة لإتمام الجريمة.

وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين مع آخر مجهول وموظفين عموميين حسني النية، في استخراج محررات رسمية تفيد بقيد اللاعب واجتيازه سنوات دراسية لم يلتحق بها فعليًا، بما مكّنه من الظهور بمظهر الطالب المنتظم دراسيًا.

وأكد أمر الإحالة أن الوقائع شملت تزوير أوراق الفرق الدراسية الثلاث، سواء كراسات الإجابة أو كشوف الحضور والانصراف، بهدف إضفاء الشرعية على موقف دراسي غير حقيقي، بالمخالفة للقانون.

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
