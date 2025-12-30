طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

قدمت الشيف ثريا الالفي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل سلطة شتوية مميزة غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة ، ذو طعم شهى.

طريقة سلطة اليوسفى و الخضار

المكونات

6 أكواب من الخضار الورقية المشكلة

نصف كوب من الجوز المحلى أو الجوز المحمص قليلاً

4-6 حبات يوسفي، مقشرة ومفصلة إلى فصوص

حبتان صغيرتان من الأفوكادو، مقشرتان ومنزوعتا النواة ومقطعتان إلى مكعبات

نصف كوب من بذور الرمان أو التوت البري المجفف

نصف كوب من جبنة الفيتا المفتتة

ربع كوب من الكراث المقطع أو البصل الأحمر

التتبيلة

ربع كوب من عصير البرتقال/اليوسفي الطازج

نصف إلى ملعقة صغيرة من بشر البرتقال

ربع كوب من زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من خردل ديجون

ملعقتان صغيرتان من العسل

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

نصف ملعقة صغيرة من الملح، أو أكثر حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، أو أكثر حسب الرغبة

فص ثوم صغير مفروم أو مبشور

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو الطازج