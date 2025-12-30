قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
إصلاح أعطال منصة امتحان البرمجة.. والتعليم: الدرجات لن تظهر للطلاب
كلب يعقر مدرسة داخل النادي الأهلي.. والمصابة تتهم الإدارة بالإهمال
بالصور

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

رنا عصمت

هناك أنواع من السلطالت اللذيذة التى تساعد على اتباع نظام دايت صحى، نقدم لك فى هذا التقرير 3 انواع من السلطات غنية بقيمة غذائية وتساعد على إنقاص الوزن.

 

1-سلطة حمص كريمية لذيذة 

 

المكونات:

- ١ كوب من الحمص مسلوق و مصفى ومغسول

- ¼ كوب طحينة

- ٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ١ ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- ملح حسب الرغبه

- ½ ملعقة صغيرة كمون مطحون

- ٢ملعقة كبيرة ماء (أضيفي المزيد حسب الحاجة)

التحضير 

اخلطى كل المكونات فى محضرة الطعام او بالهاند بليندر . خفيفيها بالماء حسب القوام المطلوب .

ـ تقدم مع رشة بقدونس طازج و بابريكا و زيت زيتون.

2 سلطة الحمص بالأفوكادو 

لمحبى السلطات المختلفة ،استمتعى بسلطة الحمص بالأفوكادو الكريميه ، ذو طعم شهى و مميز خطوة بخطوة و بالتفصيل .

المكونات :

- ٤٠٠ جرام حمص مسلوق ومصفى

- ٢ حبة أفوكادو متوسطة الحجم ناضجة

- ١ ملعقة كبيرة طحينة

- ½ملعقة صغيرة ملح

-٢ ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ٣ ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ١ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

- ٢ فص ثوم مهروس ناعم

للتزيين ( اختيارى) 

- ½ ١ ملعقة صغيرة من السماق اختياري

-½ ١ ملعقة صغيرة من بذور السمسم اختياري

- ½ ١ ملعقة صغيرة من بذور حبة البركة

التحضير 

فى محضرة الطعام ضعى كل المكونات اخلطيهم جيداً حتى تحصلى على قوام كريمي ناعم.

اعتمادًا على مدى نعومة الحمص الذي تفضلينه ، أضيفى الماء ولكن بحذر شديد لأنك لا تريد تخفيف الحمص كثيرًا.

ـ ضعيها في طبق التقديم وافرديها باستخدام ملعقة. رشي عليها القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز، وزينيها بالسماق أو بذور السمسم أو حبة البركة أو بذور اليقطين أو بذور دوار الشمس أو بذور الرمان حسب الرغبة.

3-سلطة حمص بالبنجر الشهيه 

تجمع بين سلطه الحمص و البنجر و احصلى على العديد من الفيتامينات والمعادن .

المكونات:

- ٢ كوب من الحمص مسلوق و مصفى

-٢ حبه بنجر متوسطه

- ٤ فصوص ثوم بقشرهم

- ¼ كوب طحينة

- ٢ ملعقة زبدة لوز (ممكن الاستغناء عنها)

- ⅓ كوب زيت زيتون+ اضافى للتزيين

- ١ ملعقة كبيرة عصير ليمون

- ٢ ملعقة خل بلسمك

- ملح حسب الرغبه

-½ ملعقة صغيرة شطه مجففة

- ¼ كوب ماء (أضيفي المزيد حسب الحاجة)

ـ للتقديم 

- سنوبر محمص - سمسم محمص- صوص البيستو - شبت

التحضير :

ـ فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ٢٢٠ ، لفي البنجر وفصوص الثوم في قطعة من ورق الالومنيوم ضعي البنجر على صينية الخبز واخبزيه لمدة ٤٥ دقيقة إلى ساعة أو حتى ينضج. اتركي البنجر يبرد ثم قشريه ثم أزيلي قشور فصوص الثوم.

ـ فى محضرة الطعام، أضيفي الحمص، الطحينة، زبدة اللوز، رقائق الفلفل الأحمر المطحون وعصير الليمون.

-اهرسى الخليط حتى يصبح ناعمًا، مع كشط الجوانب . اضيفى ⅓ كوب من الماء واهرسيها حتى تصبح ناعمًة. اضيفى البنجر المحمص والثوم، ثم أضيفى خل البلسميك.

ـ مع تشغيل الماكينة، أضيفى زيت الزيتون حتى يصبح ناعمًا وكريميًا. اخلطيهم لمدة ٥ دقائق ، إذا كان الحمص سميكًا جدًا قومى بتخفيفه بالماء أو زيت الزيتون الإضافي، مع إضافة حوالي ملعقة كبيرة في كل مرة حتى تصل إلى القوام المطلوب.

ـ تذوقى وتبّلى حسب الرغبة بالملح والفلفل.

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

