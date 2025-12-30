تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

قدّمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب ، تغطية إخبارية حول التراجع المفاجئ في أسعار الذهب بالسوق المحلي، اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، مشيرة إلى هبوط حاد بنحو 195 جنيهًا في سعر الجرام، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمستثمرين حول أسباب هذا الانخفاض وتداعياته خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التغطية، أن أسعار الذهب واصلت تراجعها مع بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 24 نحو 6703 جنيهات، فيما بلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، 5865 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 5028 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3910 جنيهات. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا، وسعر الأوقية إلى 208483 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من تاجر لآخر، في ظل تراجع عالمي للذهب بنسبة 4.5% ليسجل نحو 4337 دولارًا للأونصة.

كما تطرقت التغطية إلى أسعار الدولار أمام الجنيه، حيث سجل في البنك المركزي المصري 47.64 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في البنوك الكبرى بين 47.62 و47.67 جنيه للشراء، و47.72 إلى 47.77 جنيه للبيع.

ولفتت إسراء عبدالمطلب إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 50 مليارًا و216 مليون دولار بنهاية نوفمبر 2025، مؤكدة أن استمرار تراجع الذهب يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن اتجاهات السوق خلال الأيام المقبلة.

