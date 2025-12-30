الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

قدمت مذيعة “صدى البلد” إسراء عبد المطلب تغطية عن حالة الطقس اليوم، الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، مؤكدة وجود موجة برودة شديدة، خاصة في الصباح الباكر وفترات الليل، مع فرصة لتكوّن شبورة مائية قد تحد من الرؤية على بعض الطرق.

وأوضحت أن درجات الحرارة الصغرى تنخفض في المدن الجديدة بالقاهرة بين 8 و10 درجات، مع طقس شديد البرودة صباحاً، معتدل نهاراً، وشديد البرودة ليلاً.

كما نصحت المواطنين باتخاذ الاحتياطات أثناء التنقل، وارتداء الملابس الثقيلة، مشيرة إلى نشاط الرياح المتقطع وفرص الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مع استقرار الطقس في باقي أنحاء الجمهورية خلال النهار.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو: