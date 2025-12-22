6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب تغطية عن أسعار الذهب والدولار في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، مستعرضة أسعار الذهب المحلية والعالمية، وأسعار الدولار في البنوك المصرية، مع التركيز على الاستقرار النسبي في الأسواق وتأثيره على القوة الشرائية للمواطنين.

استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، حيث سجّل عيار 24 نحو 6600 جنيه، وعيار 21 عند 5775 جنيه، وعيار 18 عند 4950 جنيه، وعيار 14 عند 3850 جنيه، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 205283 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 46200 جنيه، مع اختلاف طفيف بحسب المصنعية.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع الذهب بنسبة 0.14% مسجلاً نحو 4338 دولارًا للأونصة.

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.5 جنيه للشراء و47.6 للبيع، مع فروق طفيفة في البنوك الأخرى.

ويشهد السوق حالة من الهدوء النسبي، ما يمنح المواطنين الاطمئنان عند الشراء أو البيع، وسط متابعة دقيقة لتحركات الأسعار مع قرب نهاية العام، على أمل استمرار هذا الاستقرار بما يخدم القوة الشرائية والأسواق المحلية.

