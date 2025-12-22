قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب
مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب
إسراء عبدالمطلب

قدمت مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب تغطية عن أسعار الذهب والدولار في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، مستعرضة أسعار الذهب المحلية والعالمية، وأسعار الدولار في البنوك المصرية، مع التركيز على الاستقرار النسبي في الأسواق وتأثيره على القوة الشرائية للمواطنين.

استقر سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية، حيث سجّل عيار 24 نحو 6600 جنيه، وعيار 21 عند 5775 جنيه، وعيار 18 عند 4950 جنيه، وعيار 14 عند 3850 جنيه، بينما بلغ سعر أوقية الذهب 205283 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 46200 جنيه، مع اختلاف طفيف بحسب المصنعية. 

وعلى المستوى العالمي، ارتفع الذهب بنسبة 0.14% مسجلاً نحو 4338 دولارًا للأونصة.

واصل الدولار استقراره مقابل الجنيه المصري، وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر 47.5 جنيه للشراء و47.6 للبيع، مع فروق طفيفة في البنوك الأخرى. 

ويشهد السوق حالة من الهدوء النسبي، ما يمنح المواطنين الاطمئنان عند الشراء أو البيع، وسط متابعة دقيقة لتحركات الأسعار مع قرب نهاية العام، على أمل استمرار هذا الاستقرار بما يخدم القوة الشرائية والأسواق المحلية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

إسراء عبدالمطلب أسعار الذهب الدولار الذهب سعر الجنيه الذهب عيار 21 عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يفتتح مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات

جانب من الاجتماع

وزير التعليم يبحث آليات إطلاق حملة «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد