قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارات إسرائيلية على مناطق انتشار الاحتلال شرق خان يونس
تايوان تلغي عبور رحلات ترانزيت عبر أجوائها بسبب تدريبات الصين
أحمد حمدي يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا
الهلال الأحمر: زاد العزة 105 تحمل سلال غذائية ومواد طبية وشتوية لأهالي غزة
تنبيه للمسافرين: هيئة السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم
سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه
حسابات التأهل ترسم الطريق.. المنافس الأقرب لمصر في ثمن نهائي أمم أفريقيا
وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية
دعاء دخول السنة الجديدة .. احرص عليه لتعم البركة ويبدأ العام بالتوفيق
أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل
بنك مصر يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة.. ماذا أنجزت التعليم في 2025؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

فرح كروان مشاكل
فرح كروان مشاكل
قسم الفن

أثار البلوجر كروان مشاكل حالة من الجدل الواسع بسبب حفل زفافه على حفيدة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم. 

https://www.facebook.com/share/r/1DGoWYDjxK/

ونشر كروان مشاكل مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “سيبوني فى حالي بقى.. أنا فرحي باظ وعربيتي اتحرقت وكمان بتطلعوا عليا إشاعة اني اتقبض عليا.. وليه يتقبض عليا وأنا معملتش حاجة”. 

أزمة كروان مشاكل وعدوية شعبان عبد الرحيم

انتشر عدد من الصور والفيديوهات لخطوبة حفيدة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم، وبلوجر يدعى كروان مشاكل، وقد حظيت بانتشار واسع من قبل متابعيهما. 

ولم يمر هذا الحفل العائلي، الذي تم في منزل عم العروس، مرور الكرام، حيث اشعلت أزمة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها في السطور التالية. 

لم تكن خطوبة كروان مشاكل على حفيدة شعبان عبد الرحيم حادثا سعيدا على كل عائلة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، فكروان مشاكل، الذي دخل في عدة أزمات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار خبر خطوبته غضب عم العروسة، وهو عدوية شعبان عبد الرحيم، والذي خرج عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل.. فينك يا أبويا لو إنت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي”.  

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: “بجد أنا مش مصدق.. أنا أخوكم الصغير.. تدمروت حياتي ليه بموضوع زي ده.. شوفتوا مني إيه وحش.. دا موضوع مش يكبر مننا ولا حاجة تشرف.. يعني إنتو ليه بتعملوا كده في نفسكم.. طيب اعملوا كده في الدرا عشان شكلنا وشغلنا وحياتنا والتاريخ الكبير بتاع شعبان عبد الرحيم”. 

وتابع: “عمري في حياتي ما هبقى مع الموضوع ده لو على موتي.. إحنا مش ممكن يكون في عقل في الموضوع ده.. أنا بجد هتجنن”. 

كروان مشاكل أعمال كروان مشاكل البلوجر كروان مشاكل فرح كروان مشاكل القبض على كروان مشاكل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

جون ادوارد

وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025

منتخب المغرب

موعد مباراة المغرب القادمة في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 36 منشآة مخالفة لمواعيد العمل الشتوية

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يناقش تعديلات المشروعات وخطة التسويق الاستثمارى بالمنطقة الحرة العامة

اللاعب شريف إكرامي

شريف إكرامى يحضر جلسة النطق بالحكم على رمضان صبحى بقضية التزوير

بالصور

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ
5 خطوات سهلة لترتيب غرفة النوم بسرعة الصاروخ

براءة اختراع من BMW للفتيس المانيوال.. أكثر ذكاءً وأقل عرضة للتلف

الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال
الفتيس المانيوال

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك
صورة من اللقاء المشترك

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟
بقع الشمس أو بقع العمر: لماذا تظهر وكيف تحمي بشرتك منها؟

فيديو

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد