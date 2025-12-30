سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

أثار البلوجر كروان مشاكل حالة من الجدل الواسع بسبب حفل زفافه على حفيدة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

https://www.facebook.com/share/r/1DGoWYDjxK/

ونشر كروان مشاكل مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال فيه: “سيبوني فى حالي بقى.. أنا فرحي باظ وعربيتي اتحرقت وكمان بتطلعوا عليا إشاعة اني اتقبض عليا.. وليه يتقبض عليا وأنا معملتش حاجة”.

أزمة كروان مشاكل وعدوية شعبان عبد الرحيم

انتشر عدد من الصور والفيديوهات لخطوبة حفيدة الراحل الفنان شعبان عبد الرحيم، وبلوجر يدعى كروان مشاكل، وقد حظيت بانتشار واسع من قبل متابعيهما.

ولم يمر هذا الحفل العائلي، الذي تم في منزل عم العروس، مرور الكرام، حيث اشعلت أزمة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها في السطور التالية.

لم تكن خطوبة كروان مشاكل على حفيدة شعبان عبد الرحيم حادثا سعيدا على كل عائلة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، فكروان مشاكل، الذي دخل في عدة أزمات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار خبر خطوبته غضب عم العروسة، وهو عدوية شعبان عبد الرحيم، والذي خرج عن صمته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال: “حسبي الله ونعم الوكيل.. فينك يا أبويا لو إنت عايش دلوقتي تشوف المهزلة دي”.

وأضاف عدوية شعبان عبد الرحيم: “بجد أنا مش مصدق.. أنا أخوكم الصغير.. تدمروت حياتي ليه بموضوع زي ده.. شوفتوا مني إيه وحش.. دا موضوع مش يكبر مننا ولا حاجة تشرف.. يعني إنتو ليه بتعملوا كده في نفسكم.. طيب اعملوا كده في الدرا عشان شكلنا وشغلنا وحياتنا والتاريخ الكبير بتاع شعبان عبد الرحيم”.

وتابع: “عمري في حياتي ما هبقى مع الموضوع ده لو على موتي.. إحنا مش ممكن يكون في عقل في الموضوع ده.. أنا بجد هتجنن”.