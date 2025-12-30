بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة غرب ليبيا موافقة المملكة المتحدة على التعاون الفني والقانوني مع ليبيا وتركيا لتحليل بيانات الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان، في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بحادث تحطم الطائرة.

وأوضحت أن حكومة الدبيبة بحثت مع تركيا آخر مستجدات الملف، حيث شدد الجانبان على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لإجراءات التحقيق، مع التأكيد على إعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية فور الانتهاء منها.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان السلطات الألمانية، يوم الجمعة الماضي، اعتذارها عن إجراء تحليل الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة التي سقطت في تركيا، بسبب عدم توفر الإمكانيات الفنية اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الطائرات، وفق حكومة الدبيبة عن إدارة التحقيقات التركية.

وبحسب حكومة الدبيبة، جرى الاتفاق بين اللجنتين الليبيتين المختصتين، وبالتنسيق مع النائب العام بحكومة الدبيبة والمدعي العام التركي، على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية وتحليل بيانات الصندوق الأسود.

كما أكدت الوزارة أن الوفدين الليبيين من لجنتي الداخلية والمواصلات بحكومة الدبيبة اطلعوا على عرض مفصل لمجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى الأراضي التركية وحتى اختفائها عن شاشات الرادار، إلى جانب استعراض جميع الخطوات المتخذة منذ اللحظات الأولى للحادث لضمان سير التحقيقات بصورة دقيقة وشفافة.

ويذكر أن الحادث وقع مساء الثلاثاء الماضي أثناء عودة الوفد من زيارة رسمية إلى أنقرة، وأسفر عن وفاة كل من الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق ركن الفيتوري غريبيل، والعميد محمود جمعة القطيعي، إلى جانب محمد العصاوي والمصور محمد عمر أحمد محجوب.