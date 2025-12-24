الأردن تهنئ ليبيا بمناسبة ذكرى يوم استقلالها

هنّأت المملكة الأردنية الهاشمية دولة ليبيا الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم استقلالها، معربة عن تمنياتها للشعب الليبي بالأمن والاستقرار والتقدم المستدام.







تنكيس العلم الليبي

من جانبها، قامت سفارة طرابلس لدى أنقرة بتنكيس العلم الليبي، اليوم الأربعاء، إثر مصرع رئيس أركان الجيش الليبي محمد علي الحداد والوفد المرافق له بسقوط طائرتهم في العاصمة التركية، و ذلك عقب إعلان الحداد الوطني لمدة 3 أيام.



وجرى تنكيس العلم الليبي المرفوع أمام مبنى سفارة ليبيا لدى أنقرة، بعد إعلان الحداد الوطني في ليبيا لمدة 3 أيام.



ووجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة للوقوف على ملابسات الحادثة ومتابعة الإجراءات ذات الصلة والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفق الأطر المعتمدة.



