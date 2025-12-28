قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
جنايات الإسكندرية تؤجل محاكمة المتهم بقتل مهندس كرموز لسماع المرافعات
الدائرة الثامنة بالجيزة تشهد إقبالاً في التصويت بـ إعادة انتخابات النواب
نشاط غير استثنائي.. بركان «إتنا» يثور والمُتزلجون يستمتعون بالمشهد على المنحدرات | شاهد
مهند العكلوك: نتنياهو يريد تحقيق حلم إسرائيل الكبرى على حساب الأراضي العربية
وزير الإسكان: منصة مصر العقارية بدأت المرحلة الثانية من طرح 400 ألف وحدة سكنية
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ
أخبار العالم

وزير الخارجية: تقسيم ليبيا من الخطوط الحمراء لدى مصر و لا يمكن أن تقبل به

فرناس حفظي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن  تقسيم ليبيا من الخطوط الحمراء لدى مصر و لا يمكن أن تقبل به.

وقال الوزير عبد العاطي،  إن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية «أبدية ومتينة» ولا يمكن أن تتزعزع على الإطلاق، مستنكرا الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وأوضح وزير الخارجية، مساء السبت، خلال لقاء لبرنامج عماد الدين أديب، المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية، أن بعض الأطراف غير المسئولة تقوم بإثارة المشكلات على مواقع التواصل، بما يؤدي إلى تصعيد غير مبرر ومبالغ فيه من بعض الأطراف غير الواعية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، قائلا: “لدينا تعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على الحفاظ وتحصين وتقوية تلك العلاقات؛ لأنها تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ومصالح الأمتين العربية والإسلامية”.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الخطوط الحمراء ليبيا مصر تقسيم ليبيا

مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

