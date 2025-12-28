أبدية ومتينة.. وزير الخارجية: لدينا تعليمات من الرئيس السيسي بالعمل على تحصين العلاقات المصرية السعودية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية «أبدية ومتينة» ولا يمكن أن تتزعزع على الإطلاق، مستنكرًا الأكاذيب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وأوضح الوزير عبدالعاطي، مساء السبت، خلال لقاء لبرنامج عماد الدين أديب، المذاع عبر فضائية سكاي نيوز عربية، أن بعض الأطراف غير المسئولة تقوم بإثارة المشكلات على مواقع التواصل، بما يؤدي إلى تصعيد غير مبرر ومبالغ فيه من بعض الأطراف غير الواعية.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، قائلا: “لدينا تعليمات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعمل على الحفاظ وتحصين وتقوية تلك العلاقات؛ لأنها تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ومصالح الأمتين العربية والإسلامية”.