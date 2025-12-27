مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر قادرة على مساندة الصومال للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضده

علق السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على اعتراف إسرائيل بما يسمى بأرض الصومال .

قال محمد حجازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القانون الدولي يقضي بضرورة احترام سيادة الدول وأمنها وسلامتها ".

وتابع محمد حجازي :" اعتراف إسرائيل بأرض الصومال قرار غير مسؤول من دولة غير مسؤولة ".

وأكمل محمد حجازي :" لا يمكن التعدي على السيادة الوطنية لدولة الصومال في الإقلليم لأن ذلك يهدد أمن البحر الأحمر".

ولفت محمد حجازي :" مصر قادرة على مساندة الصومال للتصدي للمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضده ".