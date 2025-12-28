لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد ٢٨ ديسمبر الجاري، والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والمغرب، والبناء على ما تشهده من زخم إيجابي على مختلف المستويات، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

كما جرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة للتنسيق والمتابعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بما في ذلك المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والسودان وليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف الملفات، دعماً للاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك.