ليبيا: وصول جثمان رئيس أركان حكومة طرابلس وسط مراسم رسمية

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم، الطائرة التي تقل جثامين رئيس الأركان العامة لحكومة طرابلس، الفريق أول ركن محمد علي أحمد الحداد، ورفاقه، قادمة من العاصمة التركية أنقرة، وذلك عقب الحادث الجوي الذي أودى بحياتهم أثناء مهمة رسمية.

وكان في مقدمة مستقبلي الجثامين رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى لجيش حكومة طرابلس محمد المنفي، إلى جانب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وعدد من القيادات العسكرية والسياسية، حيث جرت مراسم استقبال رسمية عسكرية، شملت التحية العسكرية وعزف السلام الوطني.

وأظهرت المشاهد المصورة اصطفاف وحدات من القوات المسلحة الليبية في حكومة طرابلس داخل حرم المطار، بينما نقلت الجثامين ملفوفة بالعلم الليبي، وسط حضور رسمي رفيع المستوى، قبل نقلها لاستكمال مراسم التشييع وفق البروتوكول العسكري المعتمد.

حادث مأساوي أثناء مهمة رسمية

وكانت السلطات التركية قد أعلنت في وقت سابق فقدان الاتصال بطائرة خاصة من طراز فالكون 50 كانت قد أقلعت من مطار أنقرة متجهة إلى طرابلس، وعلى متنها وفد عسكري ليبي رفيع، قبل أن تتأكد لاحقًا وفاة جميع من كانوا على متنها.

وضم الوفد العسكري، إلى جانب الفريق أول محمد الحداد، كلًا من:

الفريق أول الفتوري غربيل، رئيس أركان القوات البرية

العميد محمود الفضيوي، رئيس جهاز التصنيع الحربي

المستشار محمد العصاوي

إضافة إلى قائد الطائرة



وأفادت وزارة الداخلية التركية حينها بأن الطائرة أبلغت عن طلب هبوط اضطراري قرب منطقة حيمانة، قبل انقطاع الاتصال بها بشكل كامل، ما استدعى عمليات بحث وتحقيق مشتركة.

وسادت حالة من الحزن في الأوساط الرسمية والعسكرية الليبية، مع توالي بيانات النعي التي أشادت بمناقب الراحلين ودورهم في خدمة الوطن، مؤكدة أن دماءهم ستظل حاضرة في مسيرة بناء ليبيا الموحدة.