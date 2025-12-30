بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، صدور تعليمات تنص على استمرار الدراسة والحصص للصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم 14 يناير 2026 .

وقالت المدارس : أن هذه التعليمات صادرة من وزارة التربية والتعليم ، سوف يطبق القانون على من يخالف التعليمات وممنوع الغياب



كما أعلنت إدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا ، تعليمات عاجلة لمديري المدارس الابتدائية بإستمرار الدراسة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي حتى انتهاء امتحانات النقل لجميع الصفوف .

مد الدراسة بعد انتهاء التقييمات لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

جدير بالذكر أن قرار مد الدراسة لـ 14 يناير للصفين الأول والثاني الابتدائي ، يأتي على الرغم من ان التقييمات النهائية للتلاميذ في محافظات ( الجيزة - الفيوم - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة ) ستنتهي يوم 30 ديسمبر 2025 ، بينما تنتهي في باقي المحافظات يوم 5 يناير 2026

هل أصدرت وزارة التعليم بيانا رسميا لحسم قرار مد الدراسة ؟

حتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسمياً تعلن خلاله قرار مد الدراسة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي لـ 14 يناير 2026 رغم إعلانه في المدارس والإدارات التعليمية .

اجازة نصف العام لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط

موعد اجازة نصف العام 2026 لباقي صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس ، بحسب ما اعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المقرر أن يكون السبت 24 يناير 2026

وستكون مدة موعد اجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أسبوعين فقط ، حيث تنتهي في المدارس يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026.

جدول امتحانات نصف العام 2026

وقد بدأت مديريات التربية والتعليم ، في إعلان جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف

جدول امتحانات نصف العام 2026 بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون من 10 يناير 2026 حتى 15 يناير 2026

تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين



وكانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أن هناك تعليمات تنص على عدم عقد أي امتحان من امتحانات نصف العام 2026 خلال أيام أعياد الإخوة المسيحيين، أيام ٥ و ٦ و ٧ يناير 2026

كما أكدت مديريات التربية والتعليم أن هناك تعليمات مشددة بالإلتزام الكامل بكافة الضوابط والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات نصف العام 2026 .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن التعليمات شملت التشديد على احكام أعمال اللجان وضمان الانضباط داخل لجان امتحانات نصف العام 2026