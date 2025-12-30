سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بشكل يومي، في ظل حرص شريحة واسعة من محبي المعدن الاصفر على مراقبة تحركات الاسعار، بهدف تحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، وهو ما يعكس استمرار الذهب كاحد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن داخل السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت اسعار الذهب اليوم استقرارا نسبيا داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع ترقب الاسواق المحلية لتحركات الاسعار العالمية وسعر الاونصة بالدولار، وجاء متوسط اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية على النحو التالي.

عيار 24 سعر البيع 6785 جنيه، وسعر الشراء 6760 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 6220 جنيه، وسعر الشراء 6195 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 5935 جنيه، وسعر الشراء 5915 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 5085 جنيه، وسعر الشراء 5070 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 3955 جنيه، وسعر الشراء 3945 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 3390 جنيه، وسعر الشراء 3380 جنيه.

سعر الاونصة محليا 210970 جنيه للبيع، و210260 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب 47480 جنيه للبيع، و47320 جنيه للشراء.

سعر الاونصة عالميا 4385.63 دولار.

اداء الذهب في السوق المحلي

تشهد اسعار الذهب في السوق المصري حالة من الترقب والحذر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، لما يتمتع به من توازن بين مستوى السعر وحجم الطلب.

سعر الذهب عالميا

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في البورصات الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى استمرار حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

ورغم التقلبات السعرية، تشير المؤشرات الى ان الاتجاه العام لاسعار الذهب خلال الفترة الماضية يميل الى الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات اعلى محليا في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

سعر الذهب

تراجع اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية

وخلال الاسابيع الاربعة الاخيرة، سجلت اسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، حيث فقد متوسط سعر جرام الذهب نحو 650 جنيه، في ظل حالة من الحذر والترقب التي سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستسفر عنه تحركات الاسعار خلال الفترة المقبلة.