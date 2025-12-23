بعد إعلان توريد 945 كجم ذهب للبنك المركزي.. أين تذهب مصادرات المعدن الأصفر.. صدى البلد يجيب

ارتفعت واردات الذهب المسلمة إلى البنك المركزي المصري قبل أيام من نهاية العام الجارى؛ من شركة شلاتين للثروة المعدنية بمقدار اقترب من 29.5% على أساس سنوى لتصل لنحو 945 كجم بما يقترب من طن.

إدارة موارد مصر

يأتي انعكاس الكميات الموردة من المعدن الثمين إلى خزانة البنك المركزي المصري؛ لارتفاع عمليات التنقيب والاستخراج التي تجرى على مدار العام الجاري وفقا لاستراتيجية سبق وأعلنت عنها الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.

وعلى مدار الأسابيع القلائل وتحديدًا في مطلع الثلث الأخير من نوفمبر الماضي، زادت كميات الذهب الموردة إلى البنك المركزي المصري خصوصًا بعد الحفل المهيب الذي نظمته النيابة العامة بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي لتسليم 265 كجم من السبائك الذهبية في صورة " هرم ذهبي".

وفقا للأرقام الرسمية والتي قدرت قيمة الهرم الذهبي بنحو 1.65 مليار جنيه وهي مصادرات قامت بها النيابة العامة خلال فترة الثمانيات وتسعينات القرن الماضي.

وبحسب تعليقات مقتضبة من مصرفيون لـ صدي البلد والتي تضمنت توجيه تلك المضبوطات لدعم الإحتياطي الذهبي بخزانة البنك المركزي المصري بما يحقق عوائد اقتصادية للبلاد.

في المقابل يوجه جزء من السبائك الذهبية لصالح مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية لإصدار بعض العملات الذهبية التذكارية والتي توثق عددًا من الفترات التاريخية لمصر ومشروعاتها القومية بما في ذلك عملات حفر قناة السويس الجديدة و المتحف المصري الكبير؛ حسبما كشف مسئول بـ “ المالية”

احتياطي مصر من الذهب

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت ارتفاع أرصدة احتياطي مصر من الذهب بنهاية أغسطس الماضي لتسجل ما يقارب من 14.1 مليار دولار بزيادة تبلغ 500 مليون دولارعما كان عليه في يوليو السابق له إذ وصل إلي 13.64 مليار جولار.