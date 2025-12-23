البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من خبراء التخطيط والإدارة ببنك تنزانيا

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من بنك تنزانيا للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة، وذلك ضمن برنامج تبادل الخبرات في مجال استمرارية الأعمال.

جاء ذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.

ضم الوفد التنزاني مجموعة من الخبراء في مجال التخطيط والإدارة، واستمرت زيارته لمدة 5 أيام، اطلع خلالها على التجربة المصرية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال، وأثرها في استقرار واستدامة العمل المصرفي والقدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة وفعالية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية – أن "استقبال وفد بنك تنزانيا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز برامج تبادل الخبرات مع البنوك المركزية الإفريقية، خاصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات"، موضحة أن برنامج تبادل الخبرات أتاح للوفد الاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها داخل البنك المركزي المصري، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

وأعرب شهاب سليم – وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية – عن ترحيبه بزيارة الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن حصول البنك المركزي المصري على شهادة ISO 22301 يعكس المستوى المتميز للبنك في تطبيق أعلى معايير استمرارية الأعمال، وقدرته على التصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ، مؤكدًا استعداد البنك المركزي المصري لتقديم خبراته في مجال استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر للمتخصصين من البنوك المركزية الإفريقية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر استمرارية العمل البديل، تم خلالها التعرف على الأنظمة المطبقة، كما شارك الوفد التنزاني في جلسات نقاشية تخللتها عروض تقديمية، وشرح للتحديات التي تواجه المؤسسات وكيفية التغلب عليها من خلال استمرارية الأعمال، بجانب التعرف على أساليب تطوير قدرات استمرارية الأعمال وضمان الجاهزية لمواجهة أي تحديات أو اضطرابات محتملة في نطاق العمل، وعرض لأهمية دعم الإدارة العليا ودورها المحوري في نجاح برنامج استمرارية الأعمال.

وتمثل زيارة وفد تنزانيا استمرارًا لزيارات الوفود المتخصصة من البنوك المركزية الإفريقية للبنك المركزي المصري، لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصات البنوك المركزية، مثل الأمن السيبراني، ونظم الدفع، والرقابة على البنوك، وغيرها.