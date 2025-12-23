قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكل مقابل الكل.. اتفاق في مسقط لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين
مرصد الأزهر يحذر: الجهاد حق حصري للدولة.. ويستنكر فتاوى العنف في باكستان
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
البنك المركزي المصري يستضيف وفدًا من خبراء التخطيط والإدارة ببنك تنزانيا

محمد يحيي

استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من بنك تنزانيا للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة، وذلك ضمن برنامج تبادل الخبرات في مجال استمرارية الأعمال.

جاء ذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية.

ضم الوفد التنزاني مجموعة من الخبراء في مجال التخطيط والإدارة، واستمرت زيارته لمدة 5 أيام، اطلع خلالها على التجربة المصرية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال، وأثرها في استقرار واستدامة العمل المصرفي والقدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة وفعالية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة  نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية – أن "استقبال وفد بنك تنزانيا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز برامج تبادل الخبرات مع البنوك المركزية الإفريقية، خاصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات"، موضحة أن برنامج تبادل الخبرات أتاح للوفد الاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها داخل البنك المركزي المصري، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين.

وأعرب شهاب سليم – وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية – عن ترحيبه بزيارة الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن حصول البنك المركزي المصري على شهادة ISO 22301 يعكس المستوى المتميز للبنك في تطبيق أعلى معايير استمرارية الأعمال، وقدرته على التصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ، مؤكدًا استعداد البنك المركزي المصري لتقديم خبراته في مجال استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر للمتخصصين من البنوك المركزية الإفريقية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر استمرارية العمل البديل، تم خلالها التعرف على الأنظمة المطبقة، كما شارك الوفد التنزاني في جلسات نقاشية تخللتها عروض تقديمية، وشرح للتحديات التي تواجه المؤسسات وكيفية التغلب عليها من خلال استمرارية الأعمال، بجانب التعرف على أساليب تطوير قدرات استمرارية الأعمال وضمان الجاهزية لمواجهة أي تحديات أو اضطرابات محتملة في نطاق العمل، وعرض لأهمية دعم الإدارة العليا ودورها المحوري في نجاح برنامج استمرارية الأعمال.

وتمثل زيارة وفد تنزانيا استمرارًا لزيارات الوفود المتخصصة من البنوك المركزية الإفريقية للبنك المركزي المصري، لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصات البنوك المركزية، مثل الأمن السيبراني، ونظم الدفع، والرقابة على البنوك، وغيرها.

البنك المركزي المصري اخبار مصر مال وةاعمال بنك تنزانيا البنوك المركزية الإفريقية مصر وتنزانيا الأمن السيبراني

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

الاهلي

عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق

حسام حسن

كأس أمم أفريقيا.. أول تعليق من حسام حسن بع الفوز على زيمبابوي

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أرشيفية

روسيا تبلغ واشنطن رسميًا بمخاوفها من التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا

جانب من اللقاء

وزير الصحة: «حياة كريمة» مشروع قومي ضخم للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

أرشيفية

جامعة القاهرة تطوّر نموذجًا أوليًا لقراءة إشارات المخ عبر واجهة «دماغ – حاسوب»

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح.. وزير الثقافة يلتقي الفنان القدير خالد الصاوي

الحلومي المخبوز بالباذنجان والطماطم.. وصفة صحية بطعم شهي

عادة بتعملها ست البيت يوميًا.. بتحرق صحتها وصحة أسرتها ببطء وتحذير طبي عاجل

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

