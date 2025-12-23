قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
أ ش أ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 733 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة السيد حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارا من 2025/11/27 ولمدة عام.. وعضوية كل من:


١- السيد / رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.


٢- السيد / طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.


۳- السيد / محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.


٤- السيد / علي محمد علي فرماوي - خبيرا تكنولوجيا.
ه - السيد / شريف حسين كامل محمد - خبيرا ماليا.
٦- السيد / خالد أحمد فؤاد محمود شريف - خبيرا مصرفيًا.
٧- السيد/ عصام محمد عبد الهادي عامر - خبيرا محاسبيًا وماليا.
٨- السيد / خالد إبراهيم صقر علي - خبيرا اقتصاديًا.
٩- السيد / أحمد جاد جاد رضوان - خبيرا اقتصاديًا.
١٠- السيدة / أمينة أمين حلمي حسن – خبيرا اقتصاديًا.


نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي السيد حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

الذهب

ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

نوة عيد الميلاد في الإسكندرية.. مفيش خروج

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

موعد نوة عيد الميلاد 2026 وجدول نوات الإسكندرية الكامل

صلاح وهالاند

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش

ترشيحاتنا

صلاة في رجب

صلاة في رجب.. مرة واحدة تمحو ذنوبك وتفك كربك وتفتح أبواب الرزق

جانب من لقاء وزير الأوقاف بقيادات مؤسسة الأهرام

بحضور وزير الأوقاف .. الأهرام تستضيف ندوة عن «دولة التلاوة» | صور

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: الظلم محرم في عموم الحياة وبالأشهر الحرم بشكل خاص

بالصور

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء
شريحة اللحم المثالية على طريقة الشيفات.. خطوات ذكية لطهي الستيك بدون أخطاء

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد