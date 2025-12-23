قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

أ ش أ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 733 لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة السيد حسن السيد حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، اعتبارا من 2025/11/27 ولمدة عام.. وعضوية كل من:



١- السيد / رامي أحمد عادل أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي.



٢- السيد / طارق محمد بدوي الخولي - نائب محافظ البنك المركزي.



۳- السيد / محمد فريد صالح - القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



٤- السيد / علي محمد علي فرماوي - خبيرا تكنولوجيا.

ه - السيد / شريف حسين كامل محمد - خبيرا ماليا.

٦- السيد / خالد أحمد فؤاد محمود شريف - خبيرا مصرفيًا.

٧- السيد/ عصام محمد عبد الهادي عامر - خبيرا محاسبيًا وماليا.

٨- السيد / خالد إبراهيم صقر علي - خبيرا اقتصاديًا.

٩- السيد / أحمد جاد جاد رضوان - خبيرا اقتصاديًا.

١٠- السيدة / أمينة أمين حلمي حسن – خبيرا اقتصاديًا.



نُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.