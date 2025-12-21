قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهداف عنصرين من حزب الله في بلدة ياطر جنوب لبنان
بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي.. صور
اقتصاد

البنك المركزي يستضيف ندوة عن "التطورات الرقابية الحالية والناشئة"

نظم البنك المركزي المصري مؤخرًا ندوة تحت عنوان "التطورات الرقابية الحالية والناشئة" بمشاركة حوالي 23 بنكاً مركزياً من الدول الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية (AACB).

يأتي ذلك استمراراً لدور البنك المركزي المصري الرائد في تعزيز أواصر التعاون مع نظرائه من الدول الإفريقية الشقيقة.

تناولت الندوة العديد من الموضوعات ذات الأولوية لأعمال الرقابة على البنوك، ومنها الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل، والتعليمات الرقابية الخاصة بالسيولة الطارئة وخطط التعافي والحوكمة والجزاءات، وكذلك التعليمات الخاصة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، وذلك لتعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر بالبنوك المركزية لمواجهة التحديات الناشئة داخل القارة.

وقال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري: "نرحب دائمًا بالتعاون مع أشقائنا من البنوك المركزية الإفريقية وتبادل التجارب والخبرات معهم بما يعمل على تعزيز كفاءة العمل في كافة التخصصات ذات الصلة، وتمثل سلسلة الندوات التي نظمها واستضافها البنك المركزي المصري في إطار رئاسته لمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل نموذجًا للتكامل في العمل المصرفي الذي نسعى لتدعيمه والتوسع فيه على المستوى الإقليمي والقاري".

وتأتي الندوة استكمالاً لعدة ندوات تم عقدها عن بُعد في السنوات السابقة، وذلك في إطار رئاسة البنك المركزي المصريلمجموعة العمل الخاصة بتطبيق مقررات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة (CABS)، التي تم انشائها على هامش المؤتمر السنوي لمجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة الذي استضافته مصر في يونيو عام 2019. وجدير بالذكر أنه قد تقرر عقدها بالحضور الفعلي للأعضاء وذلك لأول مرة منذ عام 2021.

ومنذ ذلك الوقت نظمت مجموعة العمل سلسلة من الندوات الافتراضية التي استضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة منها ندوة تحت عنوان "الدعامتين الثانية والثالثة من مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية" عام 2021 وأخرى بعنوان "بازل III – إصلاحات ما بعد الأزمة" عام 2022 وندوة بعنوان "المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام" عام 2023، وندوة بعنوان "الرقابة الفعالة: "بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر" عام 2024، حيث لعبت هذه الندوات دورًا فعالًافي تبادل الخبرات المصرفية بين المشاركين من العاملين بمجال الرقابةوالإشراف في البنوك المركزية الأفريقية.

 كما تم اطلاق العديد من الفعاليات والأنشطة منها عمل دراسة استقصائية للوقوف على مدى تطبيق مقررات بازل في الدول الإفريقية الأعضاء.

البنك المركزي المصري جمعية البنوك المركزية الأفريقية الدول الإفريقية

