ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

شنت الإعلامية مفيدة شيحة، هجوما حادا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، موجه تصريحات نارية له على خلفية ظهوره الإعلامى الأخير عقب انفصاله عن زوجته الإعلامية لميس الحديدى، بعد زواج استمر 31 عامًا.

مليش دخل فى الانفصال لكن أنا كمذيعة بتكلم فى العلاقات

وتابعت مفيدة شيحة، خلال مقطع فيديو عبر حسابها على «إنستجرام»: «أنا بتكلم عن عمرو أديب ولميس الحديدى هى زميلتى متعرفش إنى بعمل الفيديو ده، أنا مليش دخل فى الانفصال لكن أنا كمذيعة بتكلم فى العلاقات».

وقالت مفيدة شيحة، إنها شاهدت حلقة عمرو أديب الأخيرة مع الفنان محمود العسيلى، واعتبرتها مثالًا حيًا لما تحذر منه كثيرًا من الفتيات، مؤكدة أن بعض الأفكار التى طُرحت تعكس نموذجًا غير صحى للزواج والعلاقات، على حد تعبيرها، رغم احترامها لشخصية عمرو أديب المهنية، موضحة: «لما شوفت حلقة عمرو مع العسيلى امبارح كان قدامى المثال اللى أنا بقول لبنات كتير خلى بالكم ده مش الشخص الصح للجواز، مع احترامى لشخصيته».

وانتقدت مفيدة شيحة ظهور أديب سريعًا بعد الانفصال وتصريحاته عن الحب، معتبرة أن ذلك يحمل «قسوة غير مبررة تجاه زوجته السابقة، خاصة أنها إعلامية كبيرة ومرت بتجربة إنسانية صعبة بعد سنوات طويلة من الزواج».

وأضافت أن الترويج لفكرة تعدد العلاقات والزواج المتكرر يعكس صورة «رجل توكسيك ومزواج»، مؤكدة أن هذا النموذج لا يجب تقديمه للمجتمع.

أنت مطلق مراتك ومكملتش اسبوع تطلع تقول الحب وأنا بحب

وتابعت: «أنت مطلق مراتك ومكملتش أسبوع تطلع تقول الحب وأنا بحب، ليه القسوة دى، هى عملتلك إيه؟ اذتك فى إيه، ليه تهينها؟ حب بس مش لازم تجرح، أنت ناسى أنها كانت صاحبة مراتك؟ كانت صاحبة لميس وهى اللى معرفاكم ببعض وحصل الحب الرهيب ده، بلاش نعلن وننشر الغسيل».

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بالتأكيد على أهمية مراعاة المشاعر الإنسانية، خاصة فى حالات الانفصال، واحترام تاريخ طويل من العشرة، داعية إلى تقديم نماذج إيجابية وأكثر وعيًا عن العلاقات أمام الجمهور.