خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات

اضطلعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بإطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بـ"حجز مواعيد مُسبقة" للأجانب المترددين على ديوان الإدارة عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" https://eres.moi.gov.eg – كخدمة اختيارية - بهدف الحد من التكدسات وتسهيل التعامل مع المترددين وفقاُ للضوابط والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن، وبما يسمح باستقبال أقصى قدرة استيعابية من الأجانب، ولسرعة إنهاء إجراءات الترخيص لهم فى الإقامة بالبلاد فى سهولة ويسر.

يأتى ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى، خاصة فى مجال الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.

وذلك فى إطار السياسة العامة التى تتبناها وزارة الداخلية للتيسير على المواطنين والأجانب، وتقديم خدمات مميزة ولائقة لهم، والعمل على الارتقاء بالأداء فى جميع القطاعات، ومواكبة التطور التكنولوجى من خلال تطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية التى تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة تيسيراً وتسهيلاً على طالبيها.