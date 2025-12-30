بسبب الميراث.. مشاجرة بسلاح أبيض بين شخصين في أطفيح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر بحوزته سلاح أبيض وعصا خشبية بالجيزة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 نوفمبر المنقضى، تلقى مركز شرطة أطفيح بالجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة بدائرة المركز بين القائم على النشر، وهو مالك ورشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، والمشكو فى حقه، وهو أحد أقارب الشاكى، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أهناسيا ببنى سويف، وبحوزته سلاح أبيض، وعصا خشبية، بسبب خلافات بينهما حول الميراث.

أمكن ضبط طرفـى المشاجرة، وبحوزة الطرف الثانى السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمتان فى الواقعة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لذات الأسباب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.