راسه اتحشر بفواصل كوبري.. وفاة طفل بسبب نزيف بالمخ بالمحلة

شهدت العناية المركزة بمستشفي المحلة العام بمحافظة الغربية اليوم واقعة وفاة صغير في أوائل العقد الأول من عمرها إثر نزيف بالمخ جراء انحسار رأسه أثناء لهو بكوبري عزبة حمد العائم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام يفيد بورود إخطار حول وفاة الصغير المدعو يحيي محمود فرج أثناء اهوه تعرضت راسه للكسر بين فواصل الكوبري العائم بمنطقة عزبة حمد بدائرة قسم شرطة ثان المحلة.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على آخر تطوراتها.

كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفى المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بغرفة العناية المركزة.

وفاة صغير

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.