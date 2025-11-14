قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
محافظات

بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب

الغربية أحمد علي

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم  توجيهاته العاجلة إلي الجوهري سراج مدير إدارة شرق طنطا التعليمية باستبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لإهانته الطلاب أثناء فعاليات اليوم الدراسي بدعوي عدم سدادهم المصروفات الدراسية والالتزام بالأنشطة الدراسية والتربوية.

توجيهات وكيل التعليم 


كما وجه وكيل التعليم مساعديه وعلي رأسهم جيهان صابر وكيل مديرية التربية والتعليم بأهمية تشكيل لجنة عاجله لأخذ أقوال الطلاب والطالبات ومراجعة تفاصيل الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية .


وتعود أحداث الواقعة حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يكشف تعرض طلاب الاهانه و لعنهم بأهلهم وذويهم خلال فعاليات اليوم الدراسي الحالي .

تحرك عاجل 

الجدير بالذكر أن واقعة الفيديو المذكور لاقت عدم استحسان الأسر والعائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس وطالبوا بالضرورة محاسبة مرتكب الواقعة.

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

