بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب

أصدر ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي الجوهري سراج مدير إدارة شرق طنطا التعليمية باستبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لإهانته الطلاب أثناء فعاليات اليوم الدراسي بدعوي عدم سدادهم المصروفات الدراسية والالتزام بالأنشطة الدراسية والتربوية.

توجيهات وكيل التعليم



كما وجه وكيل التعليم مساعديه وعلي رأسهم جيهان صابر وكيل مديرية التربية والتعليم بأهمية تشكيل لجنة عاجله لأخذ أقوال الطلاب والطالبات ومراجعة تفاصيل الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية .



وتعود أحداث الواقعة حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو يكشف تعرض طلاب الاهانه و لعنهم بأهلهم وذويهم خلال فعاليات اليوم الدراسي الحالي .

تحرك عاجل

الجدير بالذكر أن واقعة الفيديو المذكور لاقت عدم استحسان الأسر والعائلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس وطالبوا بالضرورة محاسبة مرتكب الواقعة.