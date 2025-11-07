سموحة يدعم الفريق الأول لكرة اليد قبل مواجهة طنطا في دوري المحترفين

في إطار حرص مجلس إدارة نادي سموحة على دعم وتشجيع فرق النادي المختلفة، حرص الدكتور عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة على زيارة الفريق الأول لكرة اليد قبل انطلاق مباراته أمام فريق طنطا، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدور الأول بدوري المحترفين.

جاءت الزيارة خلال اجتماع الفريق قبل اللقاء مباشرة، حيث التقى الدكتور عمر الغنيمي بالجهاز الفني واللاعبين، ووجّه لهم كلمات تحفيزية أكد خلالها ثقته الكبيرة في قدراتهم وإصرارهم على تحقيق الفوز ومواصلة النتائج الإيجابية التي تليق باسم نادي سموحة.

وأعرب اللاعبون عن تقديرهم لدعم مجلس الإدارة الدائم وحرصه على التواصل المستمر مع الفرق، مؤكدين عزمهم على تقديم أداء قوي يُرضي جماهير النادي ويعكس الروح القتالية التي تميز فرق سموحة في مختلف الألعاب.