مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

تعد زيادة الوزن من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار وتسبب مضاعفات خطيرة إذا تم إهمالها وعدم علاجها ولكن في بعض الأحيان يزيد الأشخاص في الوزن رغم اتباع الريجيم.. فما السبب؟!

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم عن مجموعة من الأشياء المسببة لزيادة الوزن لابنتبه لها كثيرون.



الحمل

زيادة الوزن شائعة أثناء الحمل وتَجِدُ بعض النساء صعوبة في التخلص من هذا الوزن بعد الولادة وقد تُسهم زيادة الوزن هذه في إصابة النساء بالسُمنة.



الإقلاع عن التدخين

يكون الإقلاع عن التدخين مصحوبًا غالبًا بزيادة الوزن وبالنسبة للبعض، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بما يكفي لتشخيصها على أنها سُمنة يحدث هذا غالبًا عندما يتناول الأشخاص الطعام للتغلب على أعراض الإقلاع عن التدخين لكن بصفة عامة، لا تزال الفوائد التي يحققها الإقلاع عن التدخين أكبر بكثير من الاستمرار فيه.

ويمكن أن يساعدك فريق رعايتك الصحية على تجنب زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين.



قلة النوم

يُسبب عدم نيل قسطٍ كافٍ من النوم إحداث تغيرات هرمونية تزيد الشهية للطعام ومن هذه العوامل النوم لمدة أكثر من اللازم يجعلك تشتهي أيضًا الأغذية مرتفعة السعرات الحرارية والغنية بالكربوهيدرات، ما قد يسهم في زيادة الوزن.



التوتر

يسهم العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر في الحالة المزاجية والصحة النفسية في السُمنة وكثيرًا ما يلجأ الأشخاص إلى تناول مزيد من الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية عند تعرضهم لمواقف مسببة للتوتر.



اهمال البكتيريا المفيدة

يتأثر تكوين بكتيريا الأمعاء بما تأكله، وقد تسهم في زيادة الوزن أو صعوبة إنقاصه.

