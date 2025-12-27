العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج

شهدت محطة سكة حديد طما شمال محافظة سوهاج، واقعة إنسانية مؤثرة، بعد العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ملقاة على رصيف المحطة، في ظروف غامضة، وسط حالة من الحزن والقلق بين الأهالي والمتواجدين بالمكان.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة، على رصيف محطة السكة الحديد بدائرة المركز، دون وجود مرافقين لها أو أي مستندات تدل على ذويها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة في عمر أيام قليلة، وملفوفة بقطعة قماش، وبحالة صحية مستقرة نسبيًا، دون وجود إصابات ظاهرية، ما يرجح تركها منذ وقت قصير قبل العثور عليها.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى مستشفى طما المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليها، ووضعها تحت الملاحظة داخل قسم الحضانات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والتأكد من سلامتها الصحية.

وبدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط محطة القطار، وسؤال العاملين والمترددين على المكان، في محاولة للتوصل إلى هوية من قام بترك الطفلة، ودوافعه وراء ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار البحث والتحري للتوصل إلى أسرة الطفلة، أو أي معلومات قد تقود إلى كشف تفاصيل الواقعة كاملة.