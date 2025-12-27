قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصاد الزراعة 2025 | استنباط 28 صنفا جديدا لأكثر من 10محاصيل..إصدار 15ألف ترخيص مشروعات.. 10مليارات جنيه تمويل لـ45.1 ألف مستفيد لتربية البتلو
نشرة المرأة والمنوعات | مكون خفي يسمم الجسم.. العصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
كتلة من اللهب.. لحظات رعب في عيون أهالي القليوبية بسبب أسطوانة بوتاجاز | صور
رضوى الشربيني: لو هتجوز هقول..نفسي أخف خناق مع الناس في 2026
أخبار التوك شو | زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي.. عمرو مصطفى يبكي بسبب الهضبة .. بكري: إسرائيل عايزة تحاصر مصر من هذا المكان
أمم أفريقيا 2025 | 4 مواجهات نارية اليوم في دور المجموعات
رسميا.. سعر جرام الذهب عيار 21 يتخطى 6000 جنيه اليوم السبت 27-12-2025
أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح
بعد فوز 3 سيدات.. المرأة تواصل المنافسة بإعادة الدوائر الملغاة
العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

العثور على رضيعة ملقاة على رصيف محطة سكة حديد طما بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محطة سكة حديد طما شمال محافظة سوهاج، واقعة إنسانية مؤثرة، بعد العثور على طفلة رضيعة حديثة الولادة، ملقاة على رصيف المحطة، في ظروف غامضة، وسط حالة من الحزن والقلق بين الأهالي والمتواجدين بالمكان.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بالعثور على طفلة رضيعة، على رصيف محطة السكة الحديد بدائرة المركز، دون وجود مرافقين لها أو أي مستندات تدل على ذويها.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفلة في عمر أيام قليلة، وملفوفة بقطعة قماش، وبحالة صحية مستقرة نسبيًا، دون وجود إصابات ظاهرية، ما يرجح تركها منذ وقت قصير قبل العثور عليها.

وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الطفلة إلى مستشفى طما المركزي، حيث تم توقيع الكشف الطبي عليها، ووضعها تحت الملاحظة داخل قسم الحضانات، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والتأكد من سلامتها الصحية.

وبدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، من خلال فحص كاميرات المراقبة بمحيط محطة القطار، وسؤال العاملين والمترددين على المكان، في محاولة للتوصل إلى هوية من قام بترك الطفلة، ودوافعه وراء ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار البحث والتحري للتوصل إلى أسرة الطفلة، أو أي معلومات قد تقود إلى كشف تفاصيل الواقعة كاملة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج رضيعة طما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

الفنانة نادين الراسي

ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

عمرو أديب

عمرو أديب لـ أحمد شوبير: مصطفى هيلعب بالحق مش بالضغط

ترشيحاتنا

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

بالصور

أطباء يحذرون: الأكل الصحي يرفع الكوليسترول .. والحل فى 5 نصائح

مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي
مخاطر الأكل الصحي

كارثة على الريق | أطعمة ومشروبات يراها الناس مفيدة وتؤذي المعدة .. القهوة وعصير الليمون والحلويات الأبرز

كارثة على الريق
كارثة على الريق
كارثة على الريق

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد