البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025

إسراء صبري

قالت آية الرفاعي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن محافظة سوهاج استكملت استعداداتها لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025، حيث تتوزع العملية الانتخابية على سبع دوائر انتخابية تضم 586 لجنة فرعية موزعة على 550 مقرًا انتخابيًا، استعدادًا لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب وناخبة لاختيار 12 مرشحًا فقط من بين 24 مرشحًا على مقاعد المجلس. 

وأشارت الرفاعي إلى أن غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة ستكون متابعة مباشرة لسير العملية خلال يومي 27 و28 ديسمبر.

وأضافت الرفاعي، خلال رسالة لها على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن المحافظة شكلت غرف عمليات فرعية في مختلف المديريات والمؤسسات المعنية بسير الانتخابات، مثل مديرية الأمن والصحة والإسعاف والإطفاء، وربطت هذه الغرف بالغرفة الرئيسية لضمان متابعة حية وفعّالة طوال اليومين الانتخابيين، مؤكدةً أن جميع الاستعدادات تهدف لضمان انسيابية التصويت ونزاهة العملية الانتخابية.

وأكدت آية الرفاعي أن المحافظة جهزت مقار اللجان الانتخابية بكراسي متحركة لتسهيل تصويت كبار السن وذوي الهمم، كما تم تزويد المقار بطفيات حرائق وموردات كهربائية والتأكد من سلامة الإنارة والصيانة، بالإضافة إلى توفير كراسي انتظار ومظلات أمام اللجان لحماية المواطنين من أشعة الشمس، مع تنسيق كامل بين رؤساء الأحياء والوحدات المحلية للحفاظ على نظافة محيط اللجان قبل وبعد يومي الانتخابات.

وأشارت الرفاعي إلى أن المحافظة وفرت سيارات إسعاف للتدخل عند الحاجة، كما أن الأجهزة الأمنية أنشأت أكمنة ثابتة ومتحركة لتأمين الطرق المؤدية إلى اللجان، إضافة إلى تواجد قوات الشرطة النسائية داخل اللجان، بينما قامت إدارة المرور بتوفير طرق بديلة لتجنب التكدسات المرورية، مؤكدةً التنسيق الكامل بين جميع الجهات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ودون معوقات

