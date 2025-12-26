قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: البرلمان المقبل أمام مسؤوليات تاريخية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وأمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية، أن نجاح الاستحقاق الانتخابي البرلماني الأخير يعكس نضج التجربة السياسية المصرية، وارتفاع مستوى الوعي لدى المواطنين، إلى جانب قدرة مؤسسات الدولة على إدارة العملية الانتخابية وفق معايير دستورية وقانونية واضحة، عززت من مصداقية المشهد الديمقراطي برمته.

وأوضح الشرقاوي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شكّلت صمام أمان حقيقي لضمان نزاهة الانتخابات وحماية الإرادة الشعبية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات بعثت برسائل حاسمة بأن الدولة المصرية لا تسمح بأي تجاوزات أو ممارسات قد تمس عدالة العملية الانتخابية أو تؤثر على ثقة المواطن في مؤسساتها.

وأشار إلى أن وضوح الأدوار بين الجهات المنظمة للانتخابات، والالتزام الصارم بالقانون، أسهما في ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، ومنعا أي تضارب في الاختصاصات، وهو ما انعكس إيجابًا على نسب المشاركة وثقة الشارع في النتائج النهائية، باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الناخبين.

وأضاف أمين حزب الجبهة الوطنية بالغربية أن المرحلة المقبلة تفرض على البرلمان الجديد مسؤوليات مضاعفة، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متسارعة، مشددًا على أن الأولوية ستكون لإصدار تشريعات تدعم مناخ الاستثمار، وتعزز دور القطاع الخاص، وتواكب التحولات في الاقتصاد الرقمي، إلى جانب استكمال مسار تطوير التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

واختتم النائب أحمد الشرقاوي بالتأكيد أن البرلمان القادم مطالب بالعمل بروح الشراكة مع الحكومة، وبالتواصل الدائم مع المواطنين، لضمان ترجمة البرامج والوعود الانتخابية إلى سياسات وتشريعات ملموسة، تُسهم في تحسين جودة الحياة، وترسي دعائم الجمهورية الجديدة على أسس من العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

انتخابات البرلمان انتخابات مجلس النواب النواب البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

دار الإفتاء

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

ترشيحاتنا

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ارز بالخضار

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

بالصور

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد