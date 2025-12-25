الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجستية لتصويت المصريين في الداخل التّي تجرى يومي السبت والأحد الموافقين 27 و 28 ديسمبر الجاري، ويتم الآن تسليم أوراق الاقتراع لأعضاء الهيئات القضائية رؤساء اللجان الانتخابية، موجهًا لهم الشكر علي إخلاصهم وتفانيهم في العمل بكافة جولات العملية الانتخابية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "أنتم جميعًا يا أهل الوعي لمصالح هذا البلد والوفاء له وبناء مستقبله محل فخر واعتزاز بل ومباهاة أمام جميع الأمم، لا شك ان تعدد الجولات الانتخابية في هذا الاستحقاق المهم ربما يكون مرهقًا بعض الشيء لدى الكثيرين منا غير أن مسيرة بناء الامم والارتقاء بحاضرها والنهوض بمستقبلها لا تخلو من بعض الصعاب ولا تتعزز وتمضي قدما إلى الأمام الا بسواعد ابنائها المخلصين الذين يسارعون الى المشاركة في كل ما من شأنه تحقيق استقرار بلدهم وتنميتهم، لا يسعني مجددا إلا أن أدعوكم إلى الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية لأن الصوت الواحد له قيمته وبإمكانه أن يحدث الفارق ويغير الوجه".

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وغلق مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.

وجاءت الدوائر الانتخابية بالمحافظات كالتالي:

- محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم والدائرة الرابعة ومقرها مركز سنورس.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج

الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز جهينة.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

- محافظة قنا

جميع الدائرة الانتخابية بمحافظة قنا تجرى بها إعادة.

- محافظة الإسكندرية

الدائرة الثانية ومقرها قسم اول الرمل.

- محافظة البحيرة

الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة.