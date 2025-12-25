قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
القاضي أحمد بنداري يدعو المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات النواب واغتنام الساعات المتبقية

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "الناخبون خارج مصر ونحن الآن وقد أصبحنا على بعد ساعات قلائل من اختتام ما تبقى من أعمال التصويت في الخارج في هذه المحطات الانتخابية، كما أنني أدعو الناخبين المشمولين بالحضور في هذه الجولة الانتخابية ممن لم يشاركوا بعد في الدول التي لا تزال التصويت مستمر بها إلى اغتنام فرصة الساعات القليلة المتبقية والتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يرونه مناسبا وجدير بنيل ثقتهم ومعبرا عنهم داخل المجلس النيابي.

وتوجه بالشكر والتقدير لمن حضر وشارك في هذه الجولة الانتخابية خاصة وقد علمنا أن من بين الناخبين من تحمل مشقة قطع مسافة ليست بقليلة إلى مقار لجان الاقتراع ومنهم من لم تثنه برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية عن الحضور للإدلاء بصوته وإعمال إرادته الحرة بصندوق الاقتراع.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، إن آخر مقر تم استئناف الأعمال في اليوم التاني لوس انجلوس بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساء اليوم، وبذلك تكون كافة المقرات والبالغ عددها 139 مقر  في 117 دولة،  ومستمرين في المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الاقتراع وبدء عملية الفرز".


وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وغلق مقرات اللجان على مدار الساعة  لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.


وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا.

