القاضي أحمد بنداري يدعو المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات النواب واغتنام الساعات المتبقية

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: "الناخبون خارج مصر ونحن الآن وقد أصبحنا على بعد ساعات قلائل من اختتام ما تبقى من أعمال التصويت في الخارج في هذه المحطات الانتخابية، كما أنني أدعو الناخبين المشمولين بالحضور في هذه الجولة الانتخابية ممن لم يشاركوا بعد في الدول التي لا تزال التصويت مستمر بها إلى اغتنام فرصة الساعات القليلة المتبقية والتوجه إلى لجان الاقتراع لاختيار من يرونه مناسبا وجدير بنيل ثقتهم ومعبرا عنهم داخل المجلس النيابي.

وتوجه بالشكر والتقدير لمن حضر وشارك في هذه الجولة الانتخابية خاصة وقد علمنا أن من بين الناخبين من تحمل مشقة قطع مسافة ليست بقليلة إلى مقار لجان الاقتراع ومنهم من لم تثنه برودة الطقس وتقلب الأحوال الجوية عن الحضور للإدلاء بصوته وإعمال إرادته الحرة بصندوق الاقتراع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، إن آخر مقر تم استئناف الأعمال في اليوم التاني لوس انجلوس بتوقيت القاهرة الساعة السابعة مساء اليوم، وبذلك تكون كافة المقرات والبالغ عددها 139 مقر في 117 دولة، ومستمرين في المتابعة لحين الانتهاء من أعمال الاقتراع وبدء عملية الفرز".



وتتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح وغلق مقرات اللجان على مدار الساعة لضمان سير العملية الانتخابية بانتظام.



وتضمنت نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة فوز 6 مرشحين وإجراء الإعادة على 35 مقعدا بين 70 مرشحا.