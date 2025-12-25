الوطنية للانتخابات: إغلاق 31 مقرًا بالخارج في جولة الإعادة واستكمال الاستعدادات للتصويت بالداخل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إغلاق 31 مقرًا انتخابيًا في الخارج، مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، الخاصة بالدوائر الـ19 التي سبق إلغاؤها خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.

عملية التصويت للمصريين

وأكدت الهيئة أن عملية التصويت للمصريين بالخارج جرت في أجواء منظمة، وفق القواعد والإجراءات المعتمدة، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها انتهت من جميع التجهيزات والاستعدادات اللوجستية اللازمة لإجراء التصويت بالداخل، والمقرر انعقاده يومي السبت والأحد المقبلين، ضمن جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ19 الملغاة.

الإجراءات التنظيمية والأمنية

وشددت الهيئة على جاهزية اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتوفير كل سبل التيسير للناخبين، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية التي تضمن سير العملية الانتخابية بسهولة وانتظام، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.