العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
المستشار أحمد بنداري يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات: الصوت الواحد قد يغيّر المسار

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
محمد البدوي

دعا المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين المصريين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن لكل صوت قيمته الحقيقية، وأن الصوت الواحد قد يكون قادرًا على تغيير مسار العملية الانتخابية بالكامل.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة الشعبية تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي استحقاق انتخابي، مشددًا على أهمية ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية ووعي.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء منظمة وآمنة، ويوفّر للناخبين سبل الراحة والتيسير أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن جميع اللجان تم تجهيزها وفق أعلى المعايير، مع توفير القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والشفافية الكاملة، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في المشاركة والمساهمة في رسم مستقبل وطنهم عبر صناديق الاقتراع.

