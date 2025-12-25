المستشار أحمد بنداري يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات: الصوت الواحد قد يغيّر المسار

دعا المستشار أحمد بنداري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين المصريين إلى المشاركة الإيجابية والفعالة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن لكل صوت قيمته الحقيقية، وأن الصوت الواحد قد يكون قادرًا على تغيير مسار العملية الانتخابية بالكامل.

مسار العملية الانتخابية

وأوضح المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة الشعبية تمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي استحقاق انتخابي، مشددًا على أهمية ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية ووعي.

الاستعدادات والترتيبات اللوجستية

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية، بما يضمن سيرها في أجواء منظمة وآمنة، ويوفّر للناخبين سبل الراحة والتيسير أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل اللجان الانتخابية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن جميع اللجان تم تجهيزها وفق أعلى المعايير، مع توفير القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والشفافية الكاملة، داعيًا المواطنين إلى عدم التردد في المشاركة والمساهمة في رسم مستقبل وطنهم عبر صناديق الاقتراع.