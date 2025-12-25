الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تم انتهاء عملية التصويت في 31 مقرا بالخارج باليوم الثاني من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 19 الملغاة بالمرحلة الاولى.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" يتم تسليم الوكلاء الحاضرين عن المترشحين نماذج الحصر العددي ".

وتابع أحمد بنداري:" عملية الاقتراع داخل جمهورية مصر العربية السبت والأحد المقبلين وتم الانتهاء من كافة اللوجستيات المطلوبة".

وأكمل احمد بنداري:" جولة الإعادة تجرى في 19 دائرة انتخابية على 35 مقعد بين 70 مترشح موزعة على 7 محافظات ".

ولفت أحمد بنداري:" الشعب المصري محل فخر واعتزاز ولا شك أن تعدد الجولات الانتخابية في هذا الاستحقاق ربما يكون مرهقا غير ان مسيرة بناء الأمم والارتقاء بحاضرها لا تخلوا من بعض الصعاب".