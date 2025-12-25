مستقبل وطن والمستقلون في المقدمة.. النتيجة الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن خريطة واضحة لتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية والمستقلين، في واحدة من أكثر المراحل الانتخابية تنافسية.

مستقبل وطن يحصد النصيب الأكبر من المقاعد

جاء حزب مستقبل وطن في صدارة الأحزاب خلال المرحلة الثانية، بعد فوزه بـ 54 مقعدًا، مقابل 10 مقاعد خسرها في الجولة الأولى، جولة الإعادة.

نتائج متباينة لحماة الوطن والجبهة الوطنية

وحصد حزب حماة الوطن 14 مقعدًا فوزًا، مقابل 21 مقعدًا خسرها خلال جولة الإعادة، في تراجع كبير للحزب على المقاعد الفردية.فيما حقق حزب الجبهة الوطنية 13 مقعدًا فوزًا، مقابل 14 مقعدًا خسارة.

أما حزب الشعب الجمهوري ففاز بمقعد وحيد، مقابل مقعد واحد خسره.

المستقلون يتصدرون

وفي المقابل، نجح المرشحون المستقلون في حصد 50 مقعدًا خلال المرحلة الثانية من الانتخابات في مؤشر واضح على استمرار ثقة الناخبين في المرشحين خارج الإطار الحزبي.

مقعد واحد لعدة أحزاب

وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الأحزاب بمقعد واحد لكل منها، شملت:

حزب الوفد، حزب التجمع، حزب الإصلاح والتنمية، حزب النور، حزب المؤتمر، حزب المحافظين، وحزب العدل، بما يعكس تنوعًا حزبيًا داخل مجلس النواب رغم محدودية التمثيل.

وتعكس نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 خريطة برلمانية تتسم بالتعددية السياسية.