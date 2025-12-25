قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن والمستقلون في المقدمة.. النتيجة الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أسفرت عن خريطة واضحة لتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية والمستقلين، في واحدة من أكثر المراحل الانتخابية تنافسية.

مستقبل وطن يحصد النصيب الأكبر من المقاعد

جاء حزب مستقبل وطن في صدارة الأحزاب خلال المرحلة الثانية، بعد فوزه بـ 54 مقعدًا، مقابل 10 مقاعد خسرها في الجولة الأولى، جولة الإعادة.

نتائج متباينة لحماة الوطن والجبهة الوطنية

وحصد حزب حماة الوطن 14 مقعدًا فوزًا، مقابل 21 مقعدًا خسرها خلال جولة الإعادة، في تراجع كبير للحزب على المقاعد الفردية.فيما حقق حزب الجبهة الوطنية 13 مقعدًا فوزًا، مقابل 14 مقعدًا خسارة.
أما حزب الشعب الجمهوري ففاز بمقعد وحيد، مقابل مقعد واحد خسره.

المستقلون يتصدرون

وفي المقابل، نجح المرشحون المستقلون في حصد 50 مقعدًا خلال المرحلة الثانية من الانتخابات في مؤشر واضح على استمرار ثقة الناخبين في المرشحين خارج الإطار الحزبي.

مقعد واحد لعدة أحزاب

وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الأحزاب بمقعد واحد لكل منها، شملت:
حزب الوفد، حزب التجمع، حزب الإصلاح والتنمية، حزب النور، حزب المؤتمر، حزب المحافظين، وحزب العدل، بما يعكس تنوعًا حزبيًا داخل مجلس النواب رغم محدودية التمثيل.

وتعكس نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 خريطة برلمانية تتسم بالتعددية السياسية.

انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان الانتخابات الانتخابات البرلمانية نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد