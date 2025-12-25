قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟

عبد الرحمن سرحان

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي أسفرت عن خريطة جديدة لتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية والمستقلين، في ظل منافسة قوية بعد إلغاء عدد من الدوائر وإعادتها للاقتراع.

مستقبل وطن يتصدر المشهد البرلماني

وجاء حزب مستقبل وطن في صدارة الأحزاب من حيث عدد المقاعد التي حصدها في جولة الإعادة، بعد فوزه بـ 32 مقعدًا، ليواصل تصدره للمشهد البرلماني ويعزز كتلته داخل مجلس النواب.

حماة الوطن والجبهة الوطنية في مراكز متقدمة

وحل حزب حماة الوطن في المركز الثاني بعد حصوله على 8 مقاعد، فيما جاء حزب الجبهة الوطنية في المركز الثالث بـ 9 مقاعد.

تمثيل محدود لعدد من الأحزاب

وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الأحزاب بمقعد واحد لكل منها، وهي: حزب العدل، حزب الوفد، حزب التجمع، حزب المؤتمر، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النور.

المستقلون يحصدون النصيب الأكبر بعد الأحزاب

وفي المقابل، نجح المرشحون المستقلون في حصد 46 مقعدًا خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ليشكلوا الكتلة الأكبر عددًا بعد حزب مستقبل وطن.

