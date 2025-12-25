بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي أسفرت عن خريطة جديدة لتوزيع المقاعد بين الأحزاب السياسية والمستقلين، في ظل منافسة قوية بعد إلغاء عدد من الدوائر وإعادتها للاقتراع.

مستقبل وطن يتصدر المشهد البرلماني

وجاء حزب مستقبل وطن في صدارة الأحزاب من حيث عدد المقاعد التي حصدها في جولة الإعادة، بعد فوزه بـ 32 مقعدًا، ليواصل تصدره للمشهد البرلماني ويعزز كتلته داخل مجلس النواب.

حماة الوطن والجبهة الوطنية في مراكز متقدمة

وحل حزب حماة الوطن في المركز الثاني بعد حصوله على 8 مقاعد، فيما جاء حزب الجبهة الوطنية في المركز الثالث بـ 9 مقاعد.

تمثيل محدود لعدد من الأحزاب

وأسفرت النتائج عن فوز عدد من الأحزاب بمقعد واحد لكل منها، وهي: حزب العدل، حزب الوفد، حزب التجمع، حزب المؤتمر، حزب الإصلاح والتنمية، وحزب النور.

المستقلون يحصدون النصيب الأكبر بعد الأحزاب

وفي المقابل، نجح المرشحون المستقلون في حصد 46 مقعدًا خلال جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، ليشكلوا الكتلة الأكبر عددًا بعد حزب مستقبل وطن.