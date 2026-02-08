لأول مرة بالوادي الجديد.. انطلاق برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب

انطلقت اليوم بمقر الاستاد الرياضي بالوادي الجديد فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج "كابيتانو مصر"، المشروع الأضخم لاكتشاف المواهب الكروية في مصر والشرق الأوسط، وذلك لأول مرة على أرض محافظة الوادي الجديد علي مدار يومي الأحد والاثنين 8 و9 فبراير 2026 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.



رؤية شاملة تهدف إلى اختيار أفضل العناصر

وقالت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها إن هذه الاختبارات بتنظيم مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وبمشاركة فنية مميزة من الكابتن الدكتور محمود سعد، نجم نادي الزمالك السابق، لضمان أعلى مستويات التقييم الفني للمواهب الصاعدة من ناشئي المحافظة من مواليد عامي 2011 و2012، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم لتمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

وأضافت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها إن انطلاق هذا المشروع القومي في الوادي الجديد حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع محافظات الجمهورية، ومنح أبناء المناطق الحدودية الفرصة كاملة لإظهار قدراتهم والاندماج في برامج الرعاية الرياضية المتقدمة، بما يسهم في وضع المحافظة على الخريطة الرياضية القومية وتأسيس قاعدة قوية من الأبطال في رياضة كرة القدم.