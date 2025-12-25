قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار المحكمة بشأن شاكر.. كل ما تريد معرفته عن عقوبات نشر فيديوهات خادشة للحياء
وزير الداخلية السوري: اعتقال قيادي في داعش وتحييد آخر خلال 24 ساعة
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: نجاح الانتخابات البرلمانية يعكس حجم وعي المواطنين وحماية الإرادة الشعبية أولوية قصوى للقيادة السياسية

انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن نجاح الانتخابات البرلمانية يعكس حجم الوعي الوطني للمواطنين  ومؤسسات الدولة المصرية، التي أدارت هذا الاستحقاق الدستوري بحرفية عالية، وبمنهج واضح يقوم على الشفافية الكاملة واحترام القانون، بما يقطع الطريق أمام أي محاولات للتشكيك أو التشويه، ويؤكد أن الدولة المصرية ماضية بثبات نحو بناء نظام ديمقراطي مستقر يقوم على أسس مؤسسية راسخة.


وأوضح فهمي في بيان له اليوم، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ليؤكد التزام القيادة السياسية بإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتصحيح أي مسارات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا التدخل لم يكن إداريًا فقط، بل حمل رسائل سياسية حاسمة أكدت أن مؤسسات الدولة تعمل من أجل المواطن، وليس لمصلحة أي طرف بعينه، وأن حماية الإرادة الشعبية تمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.


وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تفنيد الأدوار والاختصاصات بين الجهات المعنية بالعملية الانتخابية أسهم في تعزيز الشفافية، ومنع تضارب الصلاحيات، وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة، وفي النتائج النهائية، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية سياسية ناجحة، وضمانة حقيقية لاستقرار الحياة النيابية.


وأضاف فهمي، أن الانتخابات البرلمانية أسهمت في إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والنائب، حيث لم تعد الثقة تُمنح بشكل تلقائي، بل أصبحت قائمة على البرامج الواضحة، والقدرة على الإنجاز، والتواصل المستمر مع الشارع، وهو ما يفرض على النواب الجدد مسؤولية مضاعفة للعمل بجدية داخل البرلمان، والقيام بدورهم التشريعي والرقابي بكفاءة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعبر عن أولوياتهم الحقيقية.


واختّتم النائب عمرو فهمي بيانه مشدداً على أن مجلس النواب في تشكيله الجديد يقع على عاتقه دور تشريعي ورقابي بالغ الأهمية، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد تحديات اقتصادية واجتماعية متشابكة، موضحًا أن أبرز التشريعات المنتظرة تشمل قوانين دعم بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص، وتنظيم الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، واستكمال التشريعات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، ويحقق تطلعات المواطنين في حياة كريمة ومستقرة، ويعزز من مسار التنمية الشاملة للدولة المصرية.

انتخابات انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب انتخابات البرلمان البرلمان

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ياسمين الخطيب

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

