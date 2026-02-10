العراق .. تفكيك خلية إرهابية خطيرة في الأنبار

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم، عن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة الأنبار، عقب عملية استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من عام كامل من المتابعة والرصد.

أوضح الجهاز أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ما يسمى بـ“والي الأنبار” في التنظيم الإرهابي، حيث كان يرتدي حزامًا ناسفًا لحظة اعتقاله، في مؤشر على خطورة الأهداف التي كانت الخلية تخطط لتنفيذها.

وأضاف الأمن الوطني أن القوات تمكنت أيضًا من ضبط عدد من العناصر المسؤولين عن عمليات النقل والدعم اللوجستي، فضلًا عن تصنيع الطائرات المسيرة واستخدامها لأغراض إرهابية ضمن الخلية ذاتها.

وفي تطور ميداني متصل، أشار البيان إلى أن المسؤول الأمني لتنظيم “داعش” الإرهابي في الأنبار، برفقة اثنين من مرافقيه، أقدموا على تفجير أنفسهم أثناء محاصرتهم من قبل القوات الأمنية، دون تسجيل خسائر في صفوف القوات.

وأكد جهاز الأمن الوطني أن هذه العملية تمثل ضربة موجعة للتنظيم الإرهابي، وتأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي محاولات لزعزعة الوضع الأمني في البلاد.