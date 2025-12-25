محمود مسلم لصدي البلد: الجبهة الوطنية تحصد 62 مقعدًا بمجلس النواب ونخوض الإعادات بـ5 مرشحين

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن الحزب حقق حضورًا قويًا في انتخابات مجلس النواب، بحصوله على 62 مقعدًا بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات.

وأوضح مسلم في تصريح خاص لصدي البلد أن نتائج المرحلة الثانية عكست ثقة الشارع في مرشحي الحزب وبرنامجه السياسي، مؤكدًا أن الجبهة الوطنية ما زالت تنافس

في جولات الإعادة المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ أن الحزب يخوض جولة الإعادات بـ5 مرشحين، من بينهم 3 مرشحين يخوضون الاعادة يوم السبت المقبل، معربًا عن ثقته في قدرة مرشحي الحزب على تعزيز رصيد الجبهة الوطنية داخل مجلس النواب.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها الحزب تعكس تنظيمًا قويًا وجهدًا جماعيًا، وتؤكد حرص الجبهة الوطنية على دعم الاستقرار والعمل التشريعي الفاعل خلال المرحلة المقبلة مع الوضع فى الاعتبار ان هذه الانتخابات هى التجربة الاولى للحزب