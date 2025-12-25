قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

محمود مسلم لصدي البلد: الجبهة الوطنية تحصد 62 مقعدًا بمجلس النواب ونخوض الإعادات بـ5 مرشحين

الكاتب الصحفي محمود مسلم
الكاتب الصحفي محمود مسلم
حسن رضوان

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن الحزب حقق حضورًا قويًا في انتخابات مجلس النواب، بحصوله على 62 مقعدًا بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من الانتخابات.

وأوضح مسلم في تصريح خاص لصدي البلد أن نتائج المرحلة الثانية عكست ثقة الشارع في مرشحي الحزب وبرنامجه السياسي، مؤكدًا أن الجبهة الوطنية ما زالت تنافس 

 في جولات الإعادة المقبلة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ أن الحزب يخوض جولة الإعادات بـ5 مرشحين، من بينهم 3 مرشحين يخوضون الاعادة يوم السبت المقبل، معربًا عن ثقته في قدرة مرشحي الحزب على تعزيز رصيد الجبهة الوطنية داخل مجلس النواب.

وأشار إلى أن النتائج التي حققها الحزب تعكس تنظيمًا قويًا وجهدًا جماعيًا، وتؤكد حرص الجبهة الوطنية على دعم الاستقرار والعمل التشريعي الفاعل خلال المرحلة المقبلة مع الوضع فى الاعتبار ان هذه الانتخابات هى التجربة الاولى للحزب

الكاتب الصحفي محمود مسلم الجبهة الوطنية الشيوخ الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية انتخابات مجلس النواب

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

نهال عنبر: حاولت الصلح بين ابني وزوجته قبل الطلاق

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

