الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
الصين تطلق 4 صناديق بتمويل حكومي لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة
مواجهات قوية بأمم أفريقيا.. أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة
هل يجوز الجلوس مع زوجة أخي والكلام معها؟.. بـ3 شروط واحذر التساهل
مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكراه.. آخر كلمات سمير صبري قبل رحيله وزيجاته

سمير صبري
سمير صبري
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير صبري الذي قدم أعمالا كثيرة مميزة ظلت عالقة في ذهن الجمهور .

مشوار سمير صبري

ولد سمير صبري عام 1936 في محافظة الإسكندرية

تخرج من مدرسة فيكتوريا كوليدج

تميز بالعديد من المواهب مثل التمثيل، والغناء، وتقديم البرامج

بدأت حياته الفنية خلال الدراسة، حينما ترك أسرته وذهب إلى القاهرة، وكانت المفاجأة بأنه أقام في نفس العمارة التي كان يقيم فيها الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

منذ تلك اللحظة، نشأت بينه وبين العندليب صداقة وكانت البداية في مشواره الفني

تعرف سمير صبري بعد ذلك على الفنانة لبنى عبد العزيز عن طريق عبد الحليم، حيث قامت بمساعدته في تقديم أول برامجه وهو برنامج "ركن الطفل"، ومن هنا انطلق سمير صبري ودخل عالم الإذاعة، فكان يقدم فقرات غنائية باللغة العربية والأجنبية.

بعد أن رأته الإذاعية الكبيرة آمال فهمي طلبت منه أن يقدم برنامجًا إذاعيًا خاصا به.

أول أجر تقاضاه في بداية مسيرته الفنية كان 50 قرشًا.

قدم عدة برامج في التلفزيون المصري، وجاءت الانطلاقة في برنامج هذا المساء، أول برامجه التي تمتعت بشعبية كبرى، وبعده النادي الدولي، وبدون كلام، وكان زمان.

من خلال تلك البرامج استضاف سمير صبري العديد من نجوم الفن الذين كشفوا العديد من أسرار حياتهم خلال حلقاتهم معه.

بدأ رحلته في مجال التمثيل منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي. 

قدم في السينما عشرات الأفلام منها: جحيم تحت الماء، الجلسة سرية، علاقات مشبوهة، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائية.

تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية، منها: ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي.

كان آخر ظهور له على الشاشة في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.

توفي سمير صبرى يوم 20 مايو عام 2022 داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

بعد رحيل سمير صبري منحه مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 72 تكريمًا عن دوره في فيلم "حدث في 2 طلعت حرب"، وتسلمت درع تكريمه الفنانة القديرة سميرة أحمد، والفنان حسين فهمي، نيابةً عن صديقهما الراحل.

عائلة سمير صبري 

تعرف على فتاة إنجليزية حسناء والدها يعمل في السلك الدبلوماسي بالسفارة في القاهرة

- والدها كان يرفض زواجها من سمير لكونه مصريا، ويريد أن تتزوج إنجليزيا. 

- والدها حاول أن ينهي عمله بالقاهرة ليعود بابنته لبلاده، ولكنها فضلت الحياة في مصر مع سمير صبري. 

- كانت سبب فى إجادة «سمير» اللغة الإنجليزية. 

- عملت مدرسة لغة إنجليزية في مصر حتى تساند زوجها. 

- تدعى «مورين» وهي المرأة التي تمنى أن يمضي «صبري» العمر بجوارها وتزوجها وعمره 19 عامًا، وأنجب منها طفلا، وهو في عمر 20 عامًا حينها. 

انفصل عن زوجته بعد 4 سنوات 

- انفصل عنها بعد زيجة دامت 4 سنوات. 

- حاولت إبعاده عن الفن والسفر معها إلى إنجلترا رفقة نجلهما. 

- ابنه ظل معه يدرس في مصر. 

- تخرج ابنه من كلية فكتوريا بمحافظة الإسكندرية نفس الكلية التى درس فيها. 

- يعيش الابن في مدينة نيوكاسل وهي مدينة والدته وتخطى الآن عمره الـ30، ولديه 3 أبناء «على حسب تصريحاته عن ابنه ولد عام 1966، أي يبلغ من العمر حاليا 66 عاما».

آخر ظهور لـ سمير صبري 

وقال سمير صبري في أولى حلقات برنامج "ذكرياتي"، الذى يقدمه على إذاعة الأغاني، والتي سجلها خلال وجوده في المستشفى قبل وفاته: "مكنتش متخيل أبدا إني هلاقي الحب ده كله على إثر دخولي المستشفى".

وأضاف: “أنا بقول لنفسي اتكل على الله واصبر، إن بعد العسر يسرا.. وفى حاجات كتير الواحد لما بيتعب بيفتكر أن أهم حاجة هي الصحة، متنسونيش في صلاة الفجر وحافظوا على نفسكم لأنه مافيش أهم من الصحة وراحة البال والرضا باللي كتبهولك ربنا في الدنيا”.

آخر كلمات سمير صبري قبل وفاته

وتابع: "الآلاف من الرسائل وباقات الورد، ومش ممكن أنسى وقفتكم معايا.. على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.. ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى.. وفى حاجات كتير بتأثر في الواحد، مفيش أحسن من الصحة وراحة البال، وقبول الوضع اللي الواحد عايشه.. ادعولي بالشفاء".

وأضاف، "كل واحد كلف خاطره وجه عشان يزورنى بشكره، والزائرة الأولى اللي جتلي هي الفنانة الكبيرة ليلى علوى، واللي تربطني بها علاقة وبوالدتها.. وأغنية فيلم جحيم تحت الماء بتفكرني بيها".

