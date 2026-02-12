بعد التعديل الوزاري.. اشتباكات بالأيدي تحت قبة البرلمان التركي ومنع وزير العدل الجديد من أداء اليمين

تحول البرلمان التركي إلى ساحة اشتباك بالأيدي بين نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم و«حزب الشعب الجمهوري» المعارض، على خلفية محاولة نواب من المعارضة عرقلة أداء وزير العدل الجديد اليمين الدستورية.



وأظهر مقطع فيديو متداول لحظات توتر حاد أعقبت نقاشا محتدما داخل القاعة العامة، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للكمات بين عدد من النواب أمام عدسات الكاميرات.



وذكرت وسائل إعلام أن الاشتباك اندلع عندما حاول نواب معارضون منع وزير العدل المعين حديثا، أكين جيورليك، من أداء اليمين القانونية، اعتراضا على قرار تعيينه.



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أصدر مرسوما رئاسيا، الثلاثاء الماضي، بقبول استقالة وزير العدل يلماز تونتش ووزير الداخلية علي يرلي قايا، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، ونص القرار على تعيين المدعي العام لإسطنبول، أكين جيورليك، وزيرًا للعدل خلفًا لتونتش.



يُذكر أن تونتش تولى حقيبة العدل منذ يونيو 2023 عقب الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة، وسبق له رئاسة لجنة العدل في البرلمان، ويُعد من أبرز الأسماء القانونية داخل الحزب الحاكم.