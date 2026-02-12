رئيس حزب الإصلاح والنهضة: التركيز على الملف الاقتصادي واستكمال المحليات ضرورة لتعزيز الخدمات

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الثمانية بعد التعديل الحكومي تعكس الاهتمام بالملف الاقتصادي، حيث يتعلق خمسة من هذه التكليفات مباشرة بالاقتصاد، موضحا أن هذا التركيز يُعد خطوة مهمة مقارنة بالحكومات السابقة، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة السياسات الاقتصادية على أرض الواقع عبر رقابة فعالة وأداء ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التطور الهيكلي للاقتصاد المصري بدأ يظهر، لكن التحدي يكمن في شعور المواطن بالنتائج من حيث الأسعار والدخل، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي والمناطق التعدينية، بما يساهم في رفع الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة. وأكد أن الحكومة مطالبة بإزالة العقبات أمام الاستثمار وتحويل الفرص الاقتصادية إلى نتائج واقعية على الأرض.

وفيما يتعلق بالملف السياسي، قال عبد العزيز إن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية أمر بالغ الأهمية، مؤكداً أن غياب الكوادر المحلية كان الحلقة المفقودة في السياسة المصرية منذ إقرار الدستور، موضحا أن الانتخابات المحلية هي الأساس لتكوين كادر سياسي مؤهل، بدءًا من مستوى الأحياء وصولاً إلى المحافظات، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويتيح ترقية طبيعية للكفاءات السياسية.