قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية السودان: الحرب في بلادنا وصلت نهايتها
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس
جريمة في سوبر ماركت.. كواليس مقت.ل شاب بسبب كارت شحن في الجيزة
واشنطن ترفع الحظر النفطي عن فنزويلا
سن وجوب الصيام للطفل.. دار الإفتاء توضح
التعليم: اليوم ..آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا
بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. اليوم
إجلاء السكان باستخدام الأوناش أثناء حريق بـ أبراج التعاوني ببورسعيد
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-2-2026 والقنوات الناقلة
ما هي الأعذار المبيحة لعدم الصيام في رمضان؟.. الإفتاء تحدد 3 حالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: التركيز على الملف الاقتصادي واستكمال المحليات ضرورة لتعزيز الخدمات

الاقتصاد
الاقتصاد
هاني حسين

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الثمانية بعد التعديل الحكومي تعكس الاهتمام بالملف الاقتصادي، حيث يتعلق خمسة من هذه التكليفات مباشرة بالاقتصاد، موضحا أن هذا التركيز يُعد خطوة مهمة مقارنة بالحكومات السابقة، مشيرًا إلى ضرورة ترجمة السياسات الاقتصادية على أرض الواقع عبر رقابة فعالة وأداء ملموس ينعكس على حياة المواطنين.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبدالصمد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن التطور الهيكلي للاقتصاد المصري بدأ يظهر، لكن التحدي يكمن في شعور المواطن بالنتائج من حيث الأسعار والدخل، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي والمناطق التعدينية، بما يساهم في رفع الناتج المحلي وتحسين مستوى المعيشة. وأكد أن الحكومة مطالبة بإزالة العقبات أمام الاستثمار وتحويل الفرص الاقتصادية إلى نتائج واقعية على الأرض.

وفيما يتعلق بالملف السياسي، قال عبد العزيز إن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية أمر بالغ الأهمية، مؤكداً أن غياب الكوادر المحلية كان الحلقة المفقودة في السياسة المصرية منذ إقرار الدستور، موضحا أن الانتخابات المحلية هي الأساس لتكوين كادر سياسي مؤهل، بدءًا من مستوى الأحياء وصولاً إلى المحافظات، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين ويتيح ترقية طبيعية للكفاءات السياسية.

الاقتصاد مصر مدبولي حكومة مدبولي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

الفريق محمود فوزي - قائد القوات البحرية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد