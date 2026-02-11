خبير اقتصادي: 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة تعتمد على الضرائب

أكد الدكتور حسام عيد، محلل أسواق المال والخبير الاقتصادي، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو، مشيرًا إلى أن الحوافز الضريبية تمثل أحد أهم الأدوات لتحقيق هذا الهدف خلال المرحلة الحالية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية نهاد سمير، والإعلامية روان أبو العينين في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن توسيع القاعدة الضريبية يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة أن الضرائب تمثل ما بين 70% و75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن التسهيلات الضريبية المنتظرة سيكون لها دور كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة التدفقات النقدية.

وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية العالمية كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، موضحًا أن استقرار الأوضاع الدولية يظل عنصرًا حاسمًا في تحسن الأداء الاقتصادي. كما شدد على أهمية تعميق الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي لمواجهة الضغوط الخارجية.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية كان نتيجة مباشرة لزيادة تكاليف الإنتاج عالميًا، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم. لكنه لفت إلى أن زيادة الإنتاج المحلي ساهمت مؤخرًا في تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية، وهو ما يمثل المسار الأهم لتخفيف الأعباء المعيشية.