وزير الاقتصاد الياباني يتوجه إلى واشنطن لإجراء مباحثات تجارية

توجه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أكازاوا ريوسي، اليوم الأربعاء إلى واشنطن لمناقشة المرحلة الأولى من استثمارات بلاده في الولايات المتحدة مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك.

وصرح أكازاوا للصحفيين قبل مغادرته للبلاد - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأن مناقشات معمقة جرت خلال الفترة الماضية على المستوى الوزاري، وأنه سيصدر بيانا في أقرب وقت ممكن فور اتفاق الجانبين على خطة الاستثمار الأولى.

وفي يوليو الماضي، وخلال المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية، اتفقت طوكيو وواشنطن على أن تستثمر اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، فيما تعمل لجنة ثنائية من المسئولين الحكوميين على وضع التفاصيل.

وتشير مصادر إلى أن المشاريع المحتملة تشمل بناء محطات توليد طاقة لمراكز البيانات، وإنشاء قاعدة إنتاج للألماس الصناعي، وتحديث الموانئ لتصدير النفط الخام.